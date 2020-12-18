2021 Yılı devletten Sosyal Yardım Alma Koşulları Şartları Nelerdir? Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal yardım ödemelerinin bir kısmı kalıcı destekler olup yalnızca gereksinim sahibi olan vatandaşlara ödenir. Destekler genellikle 200 TL ile 800 TL arasında olmaktadır. Kalıcı destekler için yardım alacaksınız müracaatlarınızı kendi ilçenizde yer alan Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarına yapacaksınız. İşte 2021 devletten sosyal destek alabilme şartları ve koşulları!

2021 Yılı devletten Sosyal Yardım Alma Koşulları Şartları Nelerdir?

2021 yılı devletten sosyal yardım alma koşulları ve şartları! Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal yardım ödemelerinin bir kısmı kalıcı destekler olup yalnızca gereksinim sahibi olan vatandaşlara ödenir. Destekler genellikle 200 TL ile 800 TL arasında olmaktadır. Kalıcı destekler için yardım alacaksınız müracaatlarınızı kendi ilçenizde yer alan Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarına yapacaksınız. İşte 2021 devletten sosyal destek alabilme şartları ve koşulları!

Devletin salgın sebebiyle yaptığı desteklerin başında parasal destekler geliyor. Maddi desteklerin yanı sıra yakacak ve besin destekleri de yapılıyor. Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal yardım ödemelerinin bir kısmı kalıcı destekler olup yalnızca gereksinim sahibi olan vatandaşlara ödenir. Destekler genellikle 200 TL ile 800 TL arasında olmaktadır. Kalıcı destekler için yardım alacaksınız müracaatlarınızı kendi ilçenizde yer alan Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarına yapacaksınız. İşte 2021 devletten sosyal destek alabilme şartları ve koşulları!

İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından bazı sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu sosyal yardımlardan bir tanesi de maddi olarak yapılan para yardımıdır. Ayrıca devlet yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yapar. Bu yardımlardan yararlanmak için mahalle muhtarlıklarına başvuru yapılması gerekir. Başvuru sonrası kişinin yardıma muhtaç olduğu tespit edildikten sonra yardımlar yapılır. Yetkililer başvuru yapan kişileri belirtilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inceleme sonucunda bir karar verilir. Sosyal yardım için başvuru yapacaklarda hangi şartlar aranır? Sosyal yardımlaşmalardan para yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Geliri düşük olan ailelere devlet tarafından yapılan birçok yardım bulunmaktadır.

Yapılan Para Yardımları

Sosyal yardımlaşma parası olarak verilen paralar yardımın türüne göre değişmektedir. Hak sahibi kişilere yapılan desteklerde verilen paralar aşağıdaki türlere göre değişmektedir.

-Nakdi destekler genellikle şartlara uygun olan kişilere yapılmaktadır. Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.

-Doğum yardım parası ödemeleri bütün doğan bebekler için annelere yapılmaktadır. Bu yardımlardan bütün anneler yararlanabilir. Doğum yardım miktarları; 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL olarak verilmektedir

-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.

-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.

-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.

-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.

-Koşullu eğitim yardımlarında ise kız çocuklarına aylık olarak 40 TL, erkek çocuklara ise aylık olarak 35 TL çocuk yardım parası verilmektedir.

-Yeni doğum yapan annelere bir kere olmak üzere emzirme yardımı olarak 149 TL destek sağlanmaktadır.

-Fakirlik maaşı olarak ihtiyaç sahiplerine 643 TL yardım yapılmaktadır.

Yukarıdaki yardımlardan faydalanmak isteyen kişilerin başvurularının ardından durumları incelenir ve ekonomik durumları şartlara uygun olanlara yardımlar verilir.

Bu Yılda Yapılan Sosyal Yardımlar

Devlet destekli olarak sosyal yardımlar ve hizmetler farklı ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma destekleri eğitim, sağlık, gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlara göre verilir. Ayrıca nakdi yardımlarda sağlanmaktadır. Şartlara uyan bütün kişiler bu yardımlardan faydalanabilir. İhtiyaç sahiplerine şartları taşıması halinde aşağıdaki yardımlar yapılmaktadır:

-Koşullu eğitim ve şartlı sağlık yardımları,

-Sosyal destek yardımları,

-Eğitim destekleri,

-Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapılan yardımlar,

-Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,

-Afet yardımları,

-Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar,

-Projelere destek yardımlarıdır.

Bu yılda yapılan desteklere ek olarak alışveriş kartı da dahil edildi ve muhtaç ailelere İBB sosyal yardım kartı verilmeye başlandı.

Sosyal Yardım Alabilme Koşulları

Sosyal yardım alabilmek için yönetmelikte belirtilen şartların olması gerekir.

-Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması gerekir.

-Sigortalı olarak hiçbir işte çalışmıyor olmak gerekir.

-Sosyal Güvenlik Kurumunda dul veya yetim maaşı gibi yardımları almıyor olmak gerekmektedir.

Yardım başvurusunda bulunan kişilerin yardım başvurularının onaylanması için hane içerisindeki kişi sayısına göre düşen gelir tutarının yoksulluk sınırının altında olması zorunludur. Başvurularda ihtiyaç sahiplerinin bazı belgeleri hazırlamaları gerekir.

-T.C kimlik belgesi aslı veya fotokopisi,

-Muhtaçlık belgesi gibi evraklar hazırlanmalıdır.

Sosyal Yardım Başvuruları İçin Nereye Müracaat Edilir?

Sosyal yardımlar için en çok kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılmaktadır. Halk arasında kaymakamlık yardımı olarak bilinen yardımın asıl SYDV yardımlarıdır. Sosyal yardım sağlayan veren diğer kurum ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleridir.

Aile ve Sosyal Politikalar yardım başvurusu aynı zamanda sosyal yardımlaşma vakıflarından da yapılabilmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler başvurularını;

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına,

-Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine,

-Vakıf Genel Müdürlüğüne,

-Bulundukları bölgelerdeki belediyelere, yapabilirler.

Sosyal Para Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım alan kişiler sorgulama işlemlerini E-devlet üzerinden yapabilirler. Sorgulama işlemi için E-devlet sistemine girebilmek için E-devlet şifresine ihtiyaç vardır. Bu şifreler PTT şubelerinden 2 TL ücret ile alınabilmektedir.

E-devlet sistemine giriş yaparken, T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresi istenmektedir.

Sorgulama işlemlerinde Sosyal yardımlara dair bütün bilgiler bulunmaktadır. Başvuruları onaylanmayan vatandaşların başvuru ekranında bilgi bulunamadı ibaresi yer almaktadır. Başvuruları kabul edilen adayların alacakları yardımların detaylarını görebilme imkanı vardır.

Muhtaçlık Belgesi Nasıl Alınır?

Muhtaçlık belgesi alarak sosyal yardım alabilmek mümkündür. Muhtaçlık belgesi olan kişiler yaşlılık maaşı, engelli maaşı veya diğer sosyal yardımlardan faydalanabilmek için başvuru hakkına sahiplerdir. Bütün yardımların farklı şartları olsa da muhtaçlık belgesi bütün yardımlarda istenmektedir. Muhtaçlık belgesi ikamet edilen yerdeki muhtarlıklardan alınabiliyor.

Kömür Yardımı Veriliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan birimlerce ihtiyaç sahibi ailelerin başvurusuyla verilen kömür yardımına yakacak yardımı denir. Bu yardımdan yararlanabilmek için hane içindeki kişi başı gelir esas alınır. Bu gelir eğer 701 TL'nin üzerindeyse bu ailelere yakacak yardımı verilmez. Yakacak yardımı her yıl kış ayları öncesinde ihtiyaç sahiplerine verilir. Bu sosyal yardım nakdi yardım değildir. Başvuranlara kömür yardımı yapılır. Yakacak yardımının miktarını mütevelli heyeti belirler ve 500 kg kömürden az yardım yapılmaz.

Kömür yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Devlet yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yapar. Bu yardımlardan yararlanmak için mahalle muhtarlıklarına başvuru yapılması gerekir. Başvuru sonrası kişinin yardıma muhtaç olduğu tespit edildikten sonra yardımlar yapılır. Yetkililer başvuru yapan kişileri belirtilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inleme sonucunda bir karar verilir.

Devlet yakacak odun kömür desteğine nasıl başvurulur?

Devlet kömür yardımlarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde dosyası olan kişilere verir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında dosyası olan muhtaç aileler belirlenir ve bu ailelere yakacak yardımı yapılır. Dosyası olmayan kişiler vakıflara giderek dilekçe yazarak başvuru yapabilir.