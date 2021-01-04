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2021 yılı araç muayene ücretleri belli oldu

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, araç muayene ücretlerindeki değişiklik belli oldu. İşte 2021 yılı araç muayene ücretleri.

2021 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
04 Ocak 2021 Pazartesi 22:30

Bildiğiniz gibi ülkemizde araç muayene hizmetlerini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedelinde ise her yıl yeniden değerleme oranında artışa gidiliyor.

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 oldu. Yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KREDİ KARTIYLA DA ÖDENEBİLECEK

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

TUVTUEK

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR

2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında belirlenen muayene ücretleri şu şekildeydi:

  • Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 342,50 lira
  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64 lira

Bu fiyatlara yeni yılda yüzde 9,11 zam gelmesi ile birlikte, yeni fiyatların şu şekilde olması bekleniyor:

  • Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 lira
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373,70 lira
  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,5 lira


Kaynak: Kamu Saati Özel
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