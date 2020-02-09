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2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?

Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı daha çok kazandıracak? En İyi Yatırım Aracı Nedir ? Sizin için derledik..

2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
09 Şubat 2020 Pazar 20:14

Stratejistlere Göre, 2020'de Hangi Yatırım Aracı Kazandıracak?

2020 yılı sonunda beklenen enflasyon tahminin ve merkez bankasının açıkladığı tahminin yüzde 9,6 olması beklenmektedir. B süreçte ise  ekonominin yüzde 4,5 artış yaşanacağı ve cari açığın milli gelir arasında payının yüzde 1,8 ve dolar/TL'nin 6,39 seviyesinde olacağı öngörüsüne  bulundu.


Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı  daha çok kazandıracak? En İyi Yatırım Aracı Nedir ? Sizin  için derledik..

- "Türkiye ekonomisi 2020 yılında hedeflenen plan ve stratejiler neticensinde yeni bir toparlanma sürecine girmiştir.

Türkiye Ekonomisi için 2020 yılının, hazırlanma senesi olmasının istendiği aktarılan stratejistlerin raporunda ise borsada, TL'nin görece istikrarlı bir görünüm de ilerlemesi ve ülkemiz ekonomisi risk potansiyelinin azalması gibi etkenler ile Borsa İstanbul'un orta-uzun aylarda önemli bir getiri potansiyeli taşıdığının bilinmesi ve endeksin 2020 yılı sonlarında 140.000 ve üstü ayarlara hareketlenmesinin görülebileceği açıklandı.

Altında ise 300 320 seviyelerinde devam edeceği yaz aylarında yükselen altın fiyatlarının bu dönemde de yine artış kaydedeceği belirtildi.

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Etiketler; #2020de hangi yatırım aracı kazandıracak? #Stratejistlere göre
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