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2 Şubat Salı Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

2 Şubat Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 2 Şubat Salı altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

2 Şubat Salı Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum
01 Şubat 2021 Pazartesi 22:00

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım türlerinden biri olan çeyrek altın büyük ciddi bir düşüş gösterdi. Bunun üzerine vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın günü ciddi bir düşüşle kapattı. Gelen bilgiye göre çeyrek altın günü 697 TL'den kapattı. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte hem alım hem de satım altın fiyatları haberimizde..

YÜZDE 2,20 ORANINDA AZALDI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yaklaşık olarak 1 günde yüzde 2,20 oranında azaldı. Altın günü 430,20 TL'den kapattı.

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ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ

Yatırım amacı ile en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın günü 697,00 TL'den kapattı. Cumhuriyet altını 2.855,00 TL'den işlem gördü.

24 AYAR KÜLÇE ALTIN

ALIŞ: 430,00 TL

SATIŞ: 430,20 TL

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.834,00 TL

SATIŞ: 2.855,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 392,00 TL

SATIŞ: 396,00 TL

TAM ALTIN        

ALIŞ: 2.769,00 TL

SATIŞ: 2.789,00 TL

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.385,00 TL

SATIŞ: 1.395,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 692,00 TL

SATIŞ: 697,00 TL

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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