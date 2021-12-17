17 Aralık: Döviz kurlarında son durum Serbest piyasada dolar 16 lirayı, euro ise 18 lirayı geçerek yeni bir rekora imza attı.

Vergi kesintilerinin kaldırıldığı asgari ücretten AGİ'nin de kaldırıldığı ifade edildi. Peş peşe yapılan açıklamalar sonrası konuyla ilgili en net açıklama Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan geldi. Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını belirtti.