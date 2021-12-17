17 Aralık: Döviz kurlarında son durum
Serbest piyasada dolar 16 lirayı, euro ise 18 lirayı geçerek yeni bir rekora imza attı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yükselişe geçen döviz kurları, politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürülmesinin ardından yine yükselişte.
DOLAR - EURO
14 liradan 15 liraya çıkan dolar kuru, bugün 16 liraya çıktı.
Euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Türk Lirası karşısında hızla değerlenen euro, 18 liraya yükseldi.
STERLİN
İngiliz para birimi Sterlin de değerine değer katarak 21,40 liraya çıktı.
Döviz kurlarıyla birlikte altın fiyatları da artışa geçti.
ALTIN FİYATLARI
Altının gramı 934 lirayı gördü.
Çeyrek altın 1.541 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 6.321 liradan satışta.