16 Şubat Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 807,99 ile başlayan Gram Altın, saat 17:16 itibarıyla %0,64 artışla 813,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük 786,88, en yüksek 813,79 seviyelerini gören Gram Altın, günü 808,33 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2022 tarihinde ise 814,70 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 813,18 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,5037 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:16 itibarıyla %0,59 artışla 13,5824 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,4400, en yüksek 13,5686 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5059 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 17.01.2022 tarihinde ise 13,7069 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5824 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,3913 ile başlayan Euro kuru, saat 17:16 itibarıyla %0,28 artışla 15,3767 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,2812, en yüksek 15,4711 seviyelerini gören Euro, günü 15,3560 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 17.01.2022 tarihinde ise 15,6321 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,3767 TL'ye karşılık gelmektedir.

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