14 Eylül Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Döviz Kurları Dolar ve Küçük altın kaç lira?

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyesi olarak 480 lirayı aşan gram altın ardından yaşadığı sert düşüşle 470 liranın altına kadar indi. Ons altında ve dolar kurunda yaşanan değişimlerle birlikte altının gramı 467 TL. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 14 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları ne durumda?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bigpara’dan alınan güncel altın fiyatları verilerine göre altının gramı bugün 464,35 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın fiyatı ise bin 940 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altında yaşanan artış nedeniyle takı amaçlı altın alanların çeyrek altın yerine gram altına yöneldiği günlerde çeyrek altın alış fiyatı 748 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 763 TL’de konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yüksek miktarda alım yapanların sıklıkla tercih ettiği cumhuriyet altını ise aynı gün 3 bin 76 liradan alınıp 3 bin 107 liradan satışa sunuluyor.

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