10 Mart Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 922,44 ile başlayan Gram Altın, saat 21:09 itibarıyla %2,23 artışla 943,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük 921,95, en yüksek 923,22 seviyelerini gören Gram Altın, günü 922,28 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 06.02.2022 tarihinde 778,22 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2022 tarihinde ise 969,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 943,24 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,3865 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:10 itibarıyla %0,99 artışla 14,5146 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,1994, en yüksek 14,5071 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,3625 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,5146 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,6772 ile başlayan Euro kuru, saat 21:09 itibarıyla %1,86 artışla 15,9364 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4420, en yüksek 15,8899 seviyelerini gören Euro, günü 15,6876 seviyesinde kapattı. Euro, 11.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,9364 TL'ye karşılık gelmektedir.

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