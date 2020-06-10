10 Haziran Çarşamba Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? İşte Küçük altın fiyatları ve Döviz Kurları

10 Haziran Çarşamba çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Salı Gününe yükselişle başlayan gram altın 375 liraya kadar yükselmişti Yükselişe devam eden Altın 10 haziran Salı Saat 8.15 itibariyle 374 liradan, Çeyrek altın ise 615 liradan işlem görüyor. Salı Gününe 6,78'den başlayan Dolar ise 10 Haziran Çarşamba günü saat 08:15 itibariyle 6,79'a yükseldi.

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, cuma günündeki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 375 liradan tamamladı. 10 Haziran Çarşamba Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla 374 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. 10 Haziran Çarşamba çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 310-345 lira bandının izleneceğini söyledi. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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