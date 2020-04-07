07-08 Nisan 2020 çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu, Çeyrek altın 600 tl yi geçer mi?

Altın fiyatları çıldırdı,7 Nisan 2020 salı günü ,altın neden rekor kırdı?Çeyrek altın daha da fırlar mı

Dünya Çin'in wuhan şehrinde çıkan ve tüm herkesi tehdit eden Corona virüsü salgını ile uğraşırken,ekonomik problemler de tabi yerinde durmuyor.

Çeyrek Altın Tarihi rekoru kırdı

Dolardaki hızlı artış,aynı şekilde altına da yansıdı.Zira dolar 6,76 Türk Lirası..Altın fiyatlarında da inanılmaz bir yükleliş gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR ? Çeyrek altın ise 573.80 alış 588,30 TL satış satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR ?Gram altın 354,42 TL alış 359, 11 TL satış fiyatından işlem görüyor

Altın hatırlarsanız yaklaşık 20,25 gün önce maksimum bir yükseliş göstermişti ve 550 TL leri görmüştü.Ancak daha sonraki günlerde azalma seyri göstermeye başlayan altın fiyatları 500 TL'ye kadar düşmüştü.Ancak son günlerde yaşanan olağanüstü gelişmeler altında müthiş gelişmeler yaşattı.

Çok kısa bir sürede 570 TL'leri geçen çeyrek altın fiyatları,krizlerde,kaoslarda,savaşlarda olduğu gibi yine en güvenilir liman olduğunu kanıtladı.

ALTIN ALMAYANLAR ÇOK PİŞMAN OLDULAR

Bazı ekonomi uzmanları,kamusaati.com'a yaptıkları açıklamada altının artık eskisi gibi güvenli bir liman olmadığını,yeni dünya düzeninde kağıdın yani doların önemli olacağını vurgulamıştı.Bu soruyu uzmanlara bir ay önce sormuştuk.Gerçekten de ilk günler dedikleri oldu.Altın bir hayli düşmüştü.Ancak Dünya'da yaşanan olağanüstü durum,kağıdı savunan uzmanları yanılttı.Ve altın yine alanında bir numara.Ve yine şuanda en güvenilir liman konumunda..

Basit bir hesap yapacak olursak:

19 MART 2020 TARİHİNDE 1 GRAM ALTIN 310 LİRAYDI.ŞUANDA YANİ 6 NİSAN 2020 SALI İTİBARI İLE 1 GRAM ALTIN 362 TL.

Yaklaşık 18 günde 1 gram altın 52 tl arttı.Yani 100 bin liralık altın almış olsaydınız, karınız 5200 TL olacaktı.1 milyon lira paranız olduğunu varsayalım, 18 günde 52 bin tl kar etmiş olacaktınız.Kısaca 18 günde bu rakamlar çok ciddi rakamlar!

AŞAĞIDAKİ GRAFİKTE ALTININ NASIL KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE REKOR KIRDIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ

ALTIN CORONA VİRÜSÜNDEN DOLAYI MI YÜKSELİYOR?

Çeyrek altın 600 tl yi geçer mi diye onlarca soru geliyor bizlere.Bizler ekonomist değiliz ancak corona virüsünün durumunun belirsizliği,ne zaman biteceği bilinmeyen bir durumlar karşı karşıya olduğumuz için birçok yatırımcı,parasını altına ya da dolara yatırım yaparak değerlendirebilir.Yani altın elbette 600 TL yi geçebilir yeni rekorlar da kırabilir.Ancak önümüzdeki birkaç ay çok önemli.Özellikle virüs salgını nedeni ile şuanda kimse neyin olacağını tahmin edemiyor.

Altındaki bu hızlı artışı kesinlikle korona virüsü nedeni ile küresel piyasalardaki daralmaya,ekonomilerin sıkıntıya girmelerine bağlayabiliriz.Yukarıdada söylediğim gibi hem vatandaş hem de yatırımcılar güvenli liman arayışı içerisinde.

Unutmayalım Corona virüsü ile alakalı bilim kurulu üyesi Ateş Kara bile, corona virüsünden sonra eski dünyanın olmayacağını,ticaretin çok farklı şekilleneceğini,yeni bir dünya düzeninin olabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Bu durumların net sonucu olarak altının daha da artacağı görüşündeyiz.Ancak hastalık ve salgın kısa sürede düşerek,normalleşme sürecine girilirse unutmayın tam tersi etki de yapabilir.Yani biz bu konuda kararsısız!

Kaynak: www.kamusaati.com (kaynak gösterilmeden kopyalanması yasaktır)