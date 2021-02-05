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05 Şubat Cuma Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

05 Şubat Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 04 Şubat Perşembe altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

05 Şubat Cuma Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum
05 Şubat 2021 Cuma 00:03

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım türlerinden biri olan çeyrek altın büyük ciddi bir düşüş gösterdi. Bunun üzerine vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Güne 422,42 ile başlayan Gram Altın, saat 23:41 itibarıyla %2,38 azalışla 412,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 420,46, en yüksek 427,04 seviyelerini gören Gram Altın, günü 422,06 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 04.02.2021 tarihinde 408,70 ile son bir ayın en düşük, 05.01.2021 tarihinde ise 466,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 412,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 7,1650 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:42 itibarıyla %0,39 azalışla 7,1368 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,1238, en yüksek 7,2044 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,1590 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.02.2021 tarihinde 7,0912 ile son bir ayın en düşük, 18.01.2021 tarihinde ise 7,5447 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,1368 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 8,6286 ile başlayan Euro kuru, saat 23:43 itibarıyla %0,88 azalışla 8,5501 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,5825, en yüksek 8,6838 seviyelerini gören Euro, günü 8,6206 seviyesinde kapattı. Euro, 04.02.2021 tarihinde 8,5145 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2021 tarihinde ise 9,1437 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,5501 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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