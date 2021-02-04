04 Şubat Perşembe Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

04 Şubat Perşembe çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 04 Şubat Perşembe altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım türlerinden biri olan çeyrek altın büyük ciddi bir düşüş gösterdi. Bunun üzerine vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın günü ciddi bir düşüşle kapattı. Gelen bilgiye göre çeyrek altın günü 697 TL'den kapattı. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte hem alım hem de satım altın fiyatları haberimizde.. YÜZDE 2,20 ORANINDA AZALDI Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yaklaşık olarak 1 günde yüzde 2,20 oranında azaldı. Altın günü 425,20 TL'den kapattı. ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ Yatırım amacı ile en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın günü 697,00 TL'den kapattı. Cumhuriyet altını 2.855,00 TL'den işlem gördü. 24 AYAR KÜLÇE ALTIN ALIŞ: 423,00 TL SATIŞ: 425,20 TL CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 2.834,00 TL SATIŞ: 2.855,00 TL 22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 392,00 TL SATIŞ: 396,00 TL TAM ALTIN ALIŞ: 2.769,00 TL SATIŞ: 2.789,00 TL YARIM ALTIN ALIŞ: 1.385,00 TL SATIŞ: 1.395,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 692,00 TL SATIŞ: 697,00 TL

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