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Yeşil Erik Altın Fiyatlarını Geçti !

Yeşil Erik Uçtu Antalya Toptancı Haline Gelen Yeşil Erik Cep Yaktı ! Yeşil Erik Altın Fiyatlarını Geçti !

Yeşil Erik Altın Fiyatlarını Geçti !
03 Mart 2020 Salı 19:24

Yeşil  Erik Altın Fiyatlarını Geçti !

Yeşil Erik Uçtu Antalya Toptancı Haline Gelen Yeşil  Erik Cep Yaktı ! Yeşil  Erik Altın Fiyatlarını Geçti !

Antalya Toptancı Haline Gelen Yeşil  Erik Cep Yaktı !

Mersin'de ilk çıktığında tanesi 10, kilosu 1000 TL’den alıcı bulan eriğin kilosu kalitesine göre 4 ila 12 lira arasında alıcı buluyor. Şuan Antal'ya haline ilk kez ulaşan erik alıcısını zorladı

kilos fiyatını duyanların ağzını açık bırakti yeşil eriğin kilosu 750 tl den satışta

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Yeşil Erik Altın Fiyatlarını Geçti ! #Yeşil erik #altın fiyatları
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