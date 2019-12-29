Yeni Yılda Gelir Vergisi Dilimlerindeki Artış Bellirlendi,27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre gelir vergisi dilimlerindeki artış oranı belli oldu, 2020'de Gelir Vergisi Dilimi Tarife Oranları Memur ve İşçi Personel İçin Ne Kadar Oldu?

Gelir Vergisi - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti.



OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans elir Vergisi - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans elir Vergisi - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Gelir Vergisi - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Gelir Vergisi - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır. Memurun geliri üzerinden hesaplanan (engelli indiriminden yararlanıyor ise bu da dahil edilerek) aylık gelir vergisi tutarının, ilgili memur hakkında geçerli olan AGİ tutarından daha az olduğu durumlarda, asgari geçim indiriminden eksik yararlanılması söz konusu olabilmektedir. Gelir vergisi oranının yükselmesi, bu durumda olan memurların net maaşının azalmaması veya azalması gerekenden daha az azalması sonucunu doğurmaktadır. İlgili memur hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı memurların net maaşını hiç etkilememektedir. Devlet memurlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan matrah tarifelerine göre yıla %15 oranındaki gelir vergisi diliminde başlayan kamu çalışanları, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında %20 oranındaki gelir vergisi dilime çıkmakta ve kamu çalışanlarından bazıları yıl içinde %27 oranındaki dilime de girmektedirler. 2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir. 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 500 bin TL'den daha fazla tutarda geliri olanlardan %40 oranında gelir vergisi alınmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır. Memurun geliri üzerinden hesaplanan (engelli indiriminden yararlanıyor ise bu da dahil edilerek) aylık gelir vergisi tutarının, ilgili memur hakkında geçerli olan AGİ tutarından daha az olduğu durumlarda, asgari geçim indiriminden eksik yararlanılması söz konusu olabilmektedir. Gelir vergisi oranının yükselmesi, bu durumda olan memurların net maaşının azalmaması veya azalması gerekenden daha az azalması sonucunu doğurmaktadır. İlgili memur hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı memurların net maaşını hiç etkilememektedir. Devlet memurlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan matrah tarifelerine göre yıla %15 oranındaki gelir vergisi diliminde başlayan kamu çalışanları, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında %20 oranındaki gelir vergisi dilime çıkmakta ve kamu çalışanlarından bazıları yıl içinde %27 oranındaki dilime de girmektedirler. 2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir. 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 500 bin TL'den daha fazla tutarda geliri olanlardan %40 oranında gelir vergisi alınmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır. Memurun geliri üzerinden hesaplanan (engelli indiriminden yararlanıyor ise bu da dahil edilerek) aylık gelir vergisi tutarının, ilgili memur hakkında geçerli olan AGİ tutarından daha az olduğu durumlarda, asgari geçim indiriminden eksik yararlanılması söz konusu olabilmektedir. Gelir vergisi oranının yükselmesi, bu durumda olan memurların net maaşının azalmaması veya azalması gerekenden daha az azalması sonucunu doğurmaktadır. İlgili memur hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı memurların net maaşını hiç etkilememektedir. Devlet memurlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan matrah tarifelerine göre yıla %15 oranındaki gelir vergisi diliminde başlayan kamu çalışanları, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında %20 oranındaki gelir vergisi dilime çıkmakta ve kamu çalışanlarından bazıları yıl içinde %27 oranındaki dilime de girmektedirler. 2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir. 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 500 bin TL'den daha fazla tutarda geliri olanlardan %40 oranında gelir vergisi alınmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans

Yeni Yılda Gelir Vergisi Dilimlerindeki Artış Bellirlendi

Yeni Yılda Gelir Vergisi Dilimlerindeki Artış Bellirlendi,27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre gelir vergisi dilimlerindeki artış oranı belli oldu, 2020'de Gelir Vergisi Dilimi Tarife Oranları Memur ve İşçi Personel İçin Ne Kadar Oldu?

Yasa teklifi TBMM’ye henüz yeni gönderildi. yeni yılda vergiler enflasyonun çok üzerinde olacağını belirtti. Bütçe hedeflerine göre, halktan 175 milyarı ÖTV, 58 milyarı KDV toplam 785 milyar lira vergi toplanacak. Garantili projelere ödeme 2’ye katlanarak 18.9 milyara Olacak bu rakam korkunç!





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Devlet memurlarının aylık brüt maaşlarından her yıl Ocak ayında %15 oranında gelir vergisi kesilirken, yılın ilerleyen aylarında (maaş durumlarına göre farklı aylarda) %20 oranında gelir vergisi kesilmekte ve izleyen aylarda bu oran bazı memurlar için %27’ye yükselebilmektedir. Engelli indirimi, memurun gelir vergisi oranı uygulanacak olan gelir matrahından indirilirken; asgari geçim indirimi ise gelir vergisi oranı uygulanmak suretiyle belirlenen gelir vergisi miktarından indirilmektedir. TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile başta gelir vergisi olmak üzere önemli bazı düzenlemeler yapılıyor. Gelir vergisine ilişkin düzenlemeler yanında Kanun Teklifi ile ayrıca "Dijital hizmet vergisi", "Değerli konut vergisi" ve "Konaklama vergisi" adıyla üç yeni vergi ihdas ediliyor. Halen Gelir vergisi sistemimizde, şu anda yüzde 15, 20, 27 ve 35 olmak üzere dört dilim halinde uygulanıyor ve 148.000 TL'nin üzerindeki gelirlerden yüzde 35 gelir vergisi alınıyor. Yeni tasarının yasalaşması halinde 500 bin TL ve üzeri gelir için yüzde 40'lık üst dilim de eklenmiş olacak. TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifine göre, Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenmekte, 500.000 lirayı geçen gelirler için gelir vergisi oranı % 40'a çıkartılmaktadır. Böylece, mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılıyor.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/maaslar/2020-de-gelir-vergisi-dilimi-tarife-oranlari-memur-ve-isci-personel-icin-ne-kadar-oldu-h520305.html KamuAjans

Vergi dilimi bütün çalışanların yıl içerisinde aldıkları toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifelerdir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin tüm bilgileri ve soru işareti yaratan konulara ait cevapları bu yazıda bulacaksınız. Vergi dilimi nedir? 2020 yılında vergi dilimi tarifesi ne kadardır? Gelir vergisi dilimi nasıl hesaplanır? Vergi dilimi sıfırlanır mı? İş değişikliklerinde kümülatif vergi matrahı değişir mi? Bu sorular gibi tüm sigortalı çalışanları çok yakından ilgilendiren vergi dilimleri ve vergi tarifesi hakkındaki birçok sorunun cevabını bu yazı ile öğrenebilirsiniz.

2020 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadardır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde olan gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak kaydıyla yeniden güncel hale getirmiştir. 2020 yeni yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;

Vergi Dilimi Nedir,Ne Anlama Gelir?

Vergi dilimi, konusunda çalışanlar için elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Çalışanların maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye tutar gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır. Bu tutar gelir vergisi matrahıdır.

Vergi Dilimi Tutarları Brüt Mü Net Mi Hesaplanır?

Vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır. Ücrete tabi tutulan çalışanların aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi hakkı (0,14) ve işsizlik sigortası işçi payı (0,01) çıkarılması sonrasında ortaya çıkan vergi matrahının aylar itibariyle artışını gösteren ve gelir vergisi matrahına esas gelirler toplamını ifade tutar ise kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini gösterir. Dolayısıyla vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Sigortalı çalışmakta olan kişilerin yıl içerisinde yaptığı iş değişiklikleri sonucunda eski çalıştıkları son aydaki kümülatif vergi matrahlarının yeni çalışmaya başladıkları yerde dikkate alınıp alınmayacağı farklı yorumlamalara neden olan bir konudur. Konu kişinin iş değişikliği yaptığı yerin aynı işverene bağlı olup olmaması unsuruna göre değişmektedir.

Yeni işyerinden vergi matrahı sıfırdan başlar.

Yıl içerisinde iş değiştiren sigortalı çalışan personelin bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan başlar.

Aynı işverene ait farklı bir şubede çalışmaya başlayan personelin vergi matrahı sıfırdan başlamaz.

Sigortalı olarak çalışmaya devam eden kişinin aynı işverenin farklı bir şubesinde işe başlaması halinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan hesaplanmaz. Eski şubesindeki vergi matrahı yeni şubesinde de hesaplanmaya dahil edilir.

Askerlik veya emeklilik nedeniyle işe giriş çıkışlarda vergi matrahı sıfırlanmaz.

Çalışmaya devam ettikleri işyerinden askerlik veya emeklilik sebeplerinden biri ile işten ayrılan sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlayan personellerin vergi matrahları sıfırdan başlatılmayacak olup mevcuttaki gelir vergisi matrahları üzerinden devam edecektir.