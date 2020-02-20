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Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor

Virüs'ten Etkilenen Dünya Otomativ devi iki firma Türkiye'ye geliyor

Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
20 Şubat 2020 Perşembe 14:04

Virüs'ten Etkilenen Dünya Otomativ Devi iki Firma Türkiye'ye Geliyor

Çin'in Wuhan bölgesinde meydana gelen Corona virüs'ün zararları ölümleri ile ticari ekonomik hayatta durma noktasına gelmiştir dünya çapında  otomotiv sektörü olan Volkswagen ve Peugeot Türkiye'ye çıkarma için kolları sıvadı

Corona virüsü nedeni ile çoğu firmanın imalatı da durma noktasına gelince Türkiye ye taşınma kararı aldığını önceden açıklamışlardı . Bu kararlar tam anlamı ile bizzat virüs den dolayı olmasa da virüs kaynaklı yaşanan rahatsızlığın dolaylı şekilde  etkilerinin en büyük ispatı olmuştur. Otomobil üreticilerinin en büyük tedarik bölgesi nin öncüsü olan Çin'de oluşan olumsuz  bu durumun ardından üretim de son nefesini almakta . Hal böyle olunca markalara gerekli olan yedek araç parçaları da fabrikalara gönderilmemiş oluyor. Üretim ayarlamalarını adeta karıştırıyor bu gelişme şirketleri farklı arayışlar yaşamalarına neden oldu . Basında çıkan haberlere göre Avrupalı üreticiler Çin'de oluşan virüs kaynaklı sorunlar ile yeni durağını Türkiye olarak seçmiştir . Sadece Çin'de 20'den fazla fabrikası çalışan  Volkswagen ve Peugeot, Türkiye'de bulunan bazı tedarikçiler ile acil olarak anlaşma imzalama çabaları içerisindedir . Böylece üretim tesisleri için şart olan bir kaç araba ve parça gereçleri ülkemizden temin edilmekte. Bazı Türk sanayicileri de bu haberleri doğrular nitelikte söz almışlardır . Salgından en çok etlilenen Volkswagen, son günlerde Çin'e iletilecek ve ulaştıracak çalışan kişiler  bile temin edemiyor .Corona Virüsü etkilerini daha da ilerleyecek .

 Ayrıca son günlerde grçekleşecek olan Pekin Otomobil Fuarı'nı virüs  kaynaklı iptal ettirmişti

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Peugeot #Volkswagen #corona virüs
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