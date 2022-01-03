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Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2022 Dünya Para Listesi

Türk Lirası için 2021 son derece çalkantılı geçti. 2021 yılı sonbaharına kadar hızla değer kaybeden ve dolar ile Euro başta olmak üzere hemen hemen bütün para birimleri karşısında tarihinin en düşük seviyelerini gören TL; ekonomi yönetiminin değişmesi ve akabinde alınan kararlar ile bir miktar toparlandı. Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada 2022 dünya para sıralaması listesi içeriğimizde ülke para birimlerinin dolar cinsinden karşılaştırılması şeklinde verilmiştir.

Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2022 Dünya Para Listesi
03 Ocak 2022 Pazartesi 00:02

Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2022 Dünya Para Sıralaması Listesi

Merkez Bankası tarafından hem Kasım Ayı’nda hem de Aralık Ayı’nda faiz artırımına gidilmesi ile tarihi dip seviyeden toparlanmaya başlayan TL 2022’nin ilk günleri itibari ile dünyanın en değerli 40. para birimi konumunda bulunuyor. İşte dünyanın en değerli para birimleri listesi 2022 TL sıralaması…

  1. Kuveyt Dinarı 3,29 Amerikan Doları (2022 Dünyanın en değerli parası)
  2. Bahreyn Dinarı 2,65 Amerikan Doları
  3. Umman Riyali 2,60 Amerikan Doları
  4. Ürdün Dinarı 1,41 Amerikan Doları
  5. İngiliz Sterlini 1,37 Amerikan Doları
  6. Euro 1,22 ABD Doları’na eşittir
  7. Cayman Adaları Doları 1,20 Amerikan Doları’na denktir.
  8. İsviçre Frangı 1,13 Amerikan Doları
  9. Amerikan Doları dünyanın en değerli 9. para birimi konumunda
  10. Küba Pesosu dolara eşit.
  11. Panama Balboası dolara denk.
  12. Bahama Doları ile Amerikan Doları değeri aynıdır.
  13. Kanada Doları 0,78 Amerikan Doları
  14. Avustralya Doları 0,77 Amerikan Doları
  15. Singapur Doları 0,76 Amerikan Doları
  16. Brunei Doları 0,76 Amerikan Doları
  17. Libya Dinarı 0,75 Amerikan Doları
  18. Yeni Zelanda Doları 0,72 Amerikan Doları
  19. Bulgar Levası 0,63 Amerikan Doları
  20. Bosna Markı 0,63 Amerikan Doları
  21. Azeri Manatı 0,59 Amerikan Doları
  22. Belarus Rublesi 0,38 Amerikan Doları
  23. Tunus Dinarı 0,37 Amerikan Doları
  24. İsrail Şekeli 0,31 Amerikan Doları
  25. Gürcistan Larisi 0,30 Amerikan Doları
  26. Türkmenistan Manatı 0,29 Amerikan Doları
  27. Peru Nuevo Solu 0,28 Amerikan Doları
  28. Katar Riyali 0,27 Amerikan Doları
  29. BAE Dirhemi ya da Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 0,27 Amerikan Doları
  30. Suudi Arabistan Riyali 0,27 Amerikan Doları
  31. Polonya Zilotisi 0,27 Amerikan Doları
  32. Rumen Leyi 0,25 Amerikan Doları
  33. Malezya Ringiti 0,25 Amerikan Doları
  34. Brezilya Reali 0,19 Amerikan Doları
  35. Hırvatistan Kunası 0,16 Amerikan Doları
  36. Danimarka Kronu 0,16 Amerikan Doları
  37. Çin Yuanı 0,15 Amerikan Doları
  38. Hong Kong Doları 0,13 ABD Doları
  39. Makau Patakası 0,13 ABD Doları
  40. Türk Lirası 0,13 Amerikan Doları’na denk
  41. Norveç Kronu 0,12 Amerikan Doları
  42. İsveç Kronu 0,12 Amerikan Doları
  43. Botswana Pulası 0,093 ABD Doları
  44. Tacikistan Somonisi 0,088 Amerikan Doları


Kaynak: Kamu Saati Özel
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