Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2022 Dünya Para Listesi

Türk Lirası için 2021 son derece çalkantılı geçti. 2021 yılı sonbaharına kadar hızla değer kaybeden ve dolar ile Euro başta olmak üzere hemen hemen bütün para birimleri karşısında tarihinin en düşük seviyelerini gören TL; ekonomi yönetiminin değişmesi ve akabinde alınan kararlar ile bir miktar toparlandı. Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada 2022 dünya para sıralaması listesi içeriğimizde ülke para birimlerinin dolar cinsinden karşılaştırılması şeklinde verilmiştir.

Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2022 Dünya Para Sıralaması Listesi Merkez Bankası tarafından hem Kasım Ayı’nda hem de Aralık Ayı’nda faiz artırımına gidilmesi ile tarihi dip seviyeden toparlanmaya başlayan TL 2022’nin ilk günleri itibari ile dünyanın en değerli 40. para birimi konumunda bulunuyor. İşte dünyanın en değerli para birimleri listesi 2022 TL sıralaması… Kuveyt Dinarı 3,29 Amerikan Doları (2022 Dünyanın en değerli parası) Bahreyn Dinarı 2,65 Amerikan Doları Umman Riyali 2,60 Amerikan Doları Ürdün Dinarı 1,41 Amerikan Doları İngiliz Sterlini 1,37 Amerikan Doları Euro 1,22 ABD Doları’na eşittir Cayman Adaları Doları 1,20 Amerikan Doları’na denktir. İsviçre Frangı 1,13 Amerikan Doları Amerikan Doları dünyanın en değerli 9. para birimi konumunda Küba Pesosu dolara eşit. Panama Balboası dolara denk. Bahama Doları ile Amerikan Doları değeri aynıdır. Kanada Doları 0,78 Amerikan Doları Avustralya Doları 0,77 Amerikan Doları Singapur Doları 0,76 Amerikan Doları Brunei Doları 0,76 Amerikan Doları Libya Dinarı 0,75 Amerikan Doları Yeni Zelanda Doları 0,72 Amerikan Doları Bulgar Levası 0,63 Amerikan Doları Bosna Markı 0,63 Amerikan Doları Azeri Manatı 0,59 Amerikan Doları Belarus Rublesi 0,38 Amerikan Doları Tunus Dinarı 0,37 Amerikan Doları İsrail Şekeli 0,31 Amerikan Doları Gürcistan Larisi 0,30 Amerikan Doları Türkmenistan Manatı 0,29 Amerikan Doları Peru Nuevo Solu 0,28 Amerikan Doları Katar Riyali 0,27 Amerikan Doları BAE Dirhemi ya da Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 0,27 Amerikan Doları Suudi Arabistan Riyali 0,27 Amerikan Doları Polonya Zilotisi 0,27 Amerikan Doları Rumen Leyi 0,25 Amerikan Doları Malezya Ringiti 0,25 Amerikan Doları Brezilya Reali 0,19 Amerikan Doları Hırvatistan Kunası 0,16 Amerikan Doları Danimarka Kronu 0,16 Amerikan Doları Çin Yuanı 0,15 Amerikan Doları Hong Kong Doları 0,13 ABD Doları Makau Patakası 0,13 ABD Doları Türk Lirası 0,13 Amerikan Doları’na denk Norveç Kronu 0,12 Amerikan Doları İsveç Kronu 0,12 Amerikan Doları Botswana Pulası 0,093 ABD Doları Tacikistan Somonisi 0,088 Amerikan Doları

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