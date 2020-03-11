Turizmcilerden hükümete korona talebi

Turizmcilerden Hükümete Korona Talebi

Piyasaları olumsuz etkileyen koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinden sonra turizmciler, hükümetten birtakım taleplerde bulundu

Dünya çapında 3 binin üzerinde can alan koronavirüs 110 ülkede halen yaşanırken , bu ülkelerin arasına Bugün sabah ulaşan haberde Türkiye de eklendi...

Türkiye’nin çevre komşularından İran, Çin’in ardından sayıca en yüksek vakanın görüldüğü ülkeler içerisinde bulunurkenalırken, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında koronavirüs salgını yaşanıyor .

Virüsün ilk meydana gelmesinen sonra İngilizler aracılığı ile , turizm için en güvenilir ülkeler içerisinde Türkiye, ilk sırada gösterilmişti.ve o şekilde olmuşturda

TÜRKİYE'DE REZARVASYON İPTALLERİ HIZLA SÜRÜYOR

Turizm sektörünün çatı derneklerinin inşaa ettiği Turizm İstişare Kurulu, koronavirüsün çok artmış olma sürecinde Türkiye turizm sektörünün de kötü şekilde etkilenmeye başladığını, ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta geldiğine değindi.

sektörün bu olumsuz durumdan en az etkilenmesi adına SGK, KDV, muhtasar gibi ödeneklerin sene sonuna kadar ötelenmesinin yanı sıra, Eximbank ve diğer banka kuruluşlarından uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz şekilde sene sonuna kadar ötelenmesini de içeren bir eylem planı talebini iletti.

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