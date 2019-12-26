TEMSA Konkordato İlan Etti

Son Günlerde Finansal olarak sıkıntıya giren, aksayan ödemeleri nedeniyle haciz işlemleriyle karşılaşan TEMSA geçici konkordato kararı aldı.

SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ

TEMSA Şirketi üst düzey yetkilileri tarafından yapılan açıklama şöyle: ''TEMSA yeni gücü ile Avrupa ve Amerika’daki yapılanmasını tamamlayarak, büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun malumudur

TEMSA şirketi olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.''

peki bundan sonra ne olacak

Temsa Şirketine komiser atayacak olan mahkeme, şirketin alacaklarını ve borçlarını belirleyip, ödeme yapılacak borçlara yeniden bir vade ve taksit belirleyip borçları yeniden yapılandırarak şirketin batmasını engelemeye çalışacak. Şirket tamamen düze çıktıktan sonra mahkeme konkordato işlemini sonlandıracak ve şirket kendi yönetimi şle yoluna devam edecek...

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