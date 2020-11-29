Süreç başladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaşı borçtan kurtaracak yapılandırma süreci başladı. Başvurular internetten yapılabilecek. Faizler silinecek, ana para 36 aya kadar taksite bölünebilecek. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte yapılandırma fırsatı ile 31 Aralık’a kadar borçtan kurtulma formülü...

Süreç başladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Süreç başladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Süreç başladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaşı borçtan kurtaracak yapılandırma süreci başladı. Başvurular internetten yapılabilecek. Faizler silinecek, ana para 36 aya kadar taksite bölünebilecek. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte yapılandırma fırsatı ile 31 Aralık’a kadar borçtan kurtulma formülü...

Milyonları borçtan kurtaracak yasa yürürlükte. İşte 31 Aralık'a kadar borçtan kurtulma formülü;

- Bütün vergi ve prim borçları yapılandırılacak

- Faizler silinecek, anapara taksitlere bölünecek

- Ödemeler iki ayda bir, isteyene 36 aya kadar vade var

- Müracaatlar internetten yapılabilecek

- Taksitler kredi kartı ile de ödenebilecek

- Son başvuru 31 Aralık, ilk ödeme 1 Ocak'ta

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan vergi, ceza ve prim borçlarını kapsayan yapılandırma düzenlemesi ile ilgili başvuru süreci devam ediyor. Bununla ilgili genelgeler de yayımlanarak ilgili kurumlara gönderildi. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek başvurular sonunda 31 Ağustos ve öncesindeki tüm borçların faizleri silinecek ve 36 aya kadar taksit imkanı getirilecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi, gümrük vergisi, idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları, öğrenim kredisi, SGK primi, birlik aidatı gibi kamuya olan tüm borçlar.

NE ZAMAN BAŞVURULACAK: 31 Aralık'a kadar süre bulunuyor.

NEREYE BAŞVURULACAK: Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekler. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK: Vergi borçlarının ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK borçlarının ise 1 Mart'a kadar ödenecek.

BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK: Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bu gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.

TAKSİT İMKANI OLACAK MI: Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan tutar, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla çarpılacak. 18 aya varan taksit imkanı olacak. Ancak ödemeler 2 ayda bir yapılacağından borçlar 36 aya varan süreyle kapatılacak.

KARTLA ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ: Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.

İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK: Taksit ödemeleri başvuruların bitmesiyle başlayacak. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

ÖDEME AKSATILIRSA: Yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DIŞI: Adli para cezaları, koronavirüsle mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kapsam dışı olacak.



GSS'DE FARK YOK

Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar Nisan ayına kadar sadece ana parayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatıldı. Gelir testi yaptıranlar muhtaç çıkarsa borç silinecek.

BAĞ-KUR'LUYA KOLAYLIK

BAĞ-KUR'lular 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelere ilişkin sigortalılıkları dondurulacak. Geçmiş borcu ihya etmek isteyenlere prim ödemelerinde geçmiş dönem asgari ücreti ve enflasyon farkı uygulanacak.

EV KADININA VERGİ YOK

Ayrı bir işyeri açmaksızın evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri vergi muaflığı kapsamına alınacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre; bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması gerekecek.