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Sıfır Araç Alacaklara Müjde! Otomobile yüzde 10'a varan indirim geldi

Sıfır Araç Alacaklara Müjde! Otomobile yüzde 10'a varan indirim geldi

Sıfır Araç Alacaklara Müjde! Otomobile yüzde 10'a varan indirim geldi
28 Kasım 2020 Cumartesi 14:38

Sıfır Araç Alacaklara Müjde! Otomobile yüzde 10'a varan indirim geldi

Motorlu araç markaları, yıl sonu kampanyalarını başlattı. Sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirimler başladı. Sıfırdaki indirimin ikinci elde de fiyat düşüşünü getireceği tahmin ediliyor...

Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yılın sonunda düşük faiz kampanyasıyla başlayan yoğun talep duruldu, piyasa normal işleyişine döndü. Yıl boyunca sıfır araçta yaşanan 2-3 aylık teslim süreleri sebebiyle ikinci elde yaşanan suni fiyat artışları da dengelendi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim başlattıklarını ifade etti. Erkoç "Covid-19 salgını hızla büyüyünce azalan araç arzı, sıralar oluşturmuş, bunun neticesinde ikinci el fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanmıştı. Şimdi ise dengelenme görüyoruz. Şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız" diye konuştu.

İKİNCİ ELİN YÖNETİMİ SIFIRDA

İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu. Erkoç, yıl sonunda ikinci eldeki satış miktarının 8 milyonu bulmasını beklediklerini de ifade etti.
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