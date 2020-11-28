Sıfır Araç Alacaklara Müjde! Otomobile yüzde 10'a varan indirim geldi
Sıfır Araç Alacaklara Müjde! Otomobile yüzde 10'a varan indirim geldi
Motorlu araç markaları, yıl sonu kampanyalarını başlattı. Sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirimler başladı. Sıfırdaki indirimin ikinci elde de fiyat düşüşünü getireceği tahmin ediliyor...
Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yılın sonunda düşük faiz kampanyasıyla başlayan yoğun talep duruldu, piyasa normal işleyişine döndü. Yıl boyunca sıfır araçta yaşanan 2-3 aylık teslim süreleri sebebiyle ikinci elde yaşanan suni fiyat artışları da dengelendi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim başlattıklarını ifade etti. Erkoç "Covid-19 salgını hızla büyüyünce azalan araç arzı, sıralar oluşturmuş, bunun neticesinde ikinci el fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanmıştı. Şimdi ise dengelenme görüyoruz. Şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız" diye konuştu.
İKİNCİ ELİN YÖNETİMİ SIFIRDA
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