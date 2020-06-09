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Rus Turistler Türkiyeye Gelmeye Başladı mı?

Rus Turistler Türkiyeye Gelmeye Başladı mı? Rus turistlerin bu yıl tercihi Türkiye olacak Ekonomi Canlandı Mı?

Rus Turistler Türkiyeye Gelmeye Başladı mı?
09 Haziran 2020 Salı 00:15

Rus Turistler Türkiyeye  Gelmeye Başladı mı?

 Rus Turistler Türkiyeye  Gelmeye Başladı mı? Rus turistlerin bu yıl tercihi Türkiye olacak Ekonomi Canlandı Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İngiltere'nin Türkiye'yi destinasyonlar arasına eklediğini şok bir çıklama ile duyurdu . En çarpıcısı ise turizm sektörünü ilgilendiren önemli açıklamaları oldu .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşan Erdoğan, Rus turistlerin bu yaz rahatça Türkiye'ye gelebileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları anlattı :, 'vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler' dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.

 

Johnson'la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuş.

Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel'le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya'daki Türkiye'ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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