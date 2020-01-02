Plastik Poşet Fiyatına şok zam! | 2020 Zam Haberleri İle Başladı

2019 yılında 25 kuruşa satılan plastik poşetlere, yeni yıl 2020 ye girilmesiyle beraber zam geldi, Yeni yıla girilmesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenlemelere gidildi, 2020 yılında Poşete kaç lira Zam geldi, Poşet fiyatı ne kadar oldu, 2020 yılında plastik poşetlerin, marketlerde 30 kuruştan satılmaya başlanacağı belirtildi. Detaylar Haberde...
Plastik Poşet Fiyatı 30 Kuruş Oldu | 2020 Zam Haberleri İle Başladı
2019 yılında 25 kuruşa satılan plastik poşetlere, yeni yıl 2020 ye girilmesiyle beraber zam geldi, Yeni yıla girilmesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenlemelere gidildi, 2020 yılında Poşete kaç lira Zam geldi, Poşet fiyatı ne kadar oldu, 2020 yılında plastik poşetlerin, marketlerde 30 kuruştan satılmaya başlanacağı belirtildi. Detaylar Haberde...
2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı.
PLASTİK POŞETE ZAM, 30 KURUŞTAN SATILACAK
Yeni yıla girilmesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenlemelere gidildi.
Yapılan düzenlemeler neticesinde, 2020 yılında plastik poşetlerin, marketlerde 30 kuruştan satılmaya başlanacağı belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Geri Kazanım Payına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 5. Bölümünü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına, yeniden değerleme oranı kadar yüzde 22,58 zam yapıldı.
Vatandaşın ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığı'na,12 kuruşu ise marketlerle Hazine'ye gidecek.
Sosyal Medyada Yapılan Bazı Yorumlar İse Şöyle Oldu;
30 kuruş olmuş, kime %25 zam verdiler? Poşet kadar etmiyoruz la
Günde 1 Poşet 30*30=9TL Günde 1 Ekmek 30*1.50=450TL 4 Kişilik Ailenin Ekmek ve Poşete Verdiği Para ; 9*30=270 TL 450*30=1350TL 1350+270=1620TL Asgari Ücret :2324TL 2324-1620=704 TL Sorarlarsa Enflasyona Yedirmedik Dersiniz Uyuyan Ülkemi GözYaşları Uyandıracak
Hem para veriyoruz üstüne birde adamların reklamını yapıyoruz
Evet 25 kuruş artık işlevsiz olmuştur. Bir poşet bile alamıyorsunuz. Poşet 30 kuruş
Son dakika: Market poşetine de zam geldi! Artık utanma da kalmadı market poşetlerini bile zamcik koymaya başladılar . padişahım çok yaşa :)
Biliyormusunuz? ABD poset 27 kurus Almanya da poset 48 kurus Çin'de poset 30 - 40 kurus İngilterede poset 38 kurus Norveçte poset 66 kurus Yunanistan da poset 55 kurus
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