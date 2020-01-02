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Plastik Poşet Fiyatına şok zam! | 2020 Zam Haberleri İle Başladı

2019 yılında 25 kuruşa satılan plastik poşetlere, yeni yıl 2020 ye girilmesiyle beraber zam geldi, Yeni yıla girilmesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenlemelere gidildi, 2020 yılında Poşete kaç lira Zam geldi, Poşet fiyatı ne kadar oldu, 2020 yılında plastik poşetlerin, marketlerde 30 kuruştan satılmaya başlanacağı belirtildi. Detaylar Haberde...

Plastik Poşet Fiyatına şok zam! | 2020 Zam Haberleri İle Başladı
02 Ocak 2020 Perşembe 09:58

Plastik Poşet Fiyatı 30 Kuruş Oldu | 2020 Zam Haberleri İle Başladı

2019 yılında 25 kuruşa satılan plastik poşetlere, yeni yıl 2020 ye girilmesiyle beraber zam geldi, Yeni yıla girilmesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenlemelere gidildi, 2020 yılında Poşete kaç lira Zam geldi, Poşet fiyatı ne kadar oldu, 2020 yılında plastik poşetlerin, marketlerde 30 kuruştan satılmaya başlanacağı belirtildi. Detaylar Haberde...

Plastik poşet fiyatı 30 kuruş oldu

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı.

PLASTİK POŞETE ZAM, 30 KURUŞTAN SATILACAK

Yeni yıla girilmesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenlemelere gidildi.

Yapılan düzenlemeler neticesinde, 2020 yılında plastik poşetlerin, marketlerde 30 kuruştan satılmaya başlanacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Geri Kazanım Payına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 5. Bölümünü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına, yeniden değerleme oranı kadar yüzde 22,58 zam yapıldı.

Vatandaşın ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığı'na,12 kuruşu ise marketlerle Hazine'ye gidecek.

Plastik poşet fiyatı 30 kuruş oldu

Sosyal Medyada Yapılan Bazı Yorumlar İse Şöyle Oldu;

Poşet 30 kuruş olmuş. İşte bu tüm dengeleri değiştirir. İsterse elektriğe yüzde 90, doğalgaza yüzde 100 zam gelsin, benzin 30 lira dolar 16 lira olsun farketmez, ama poşet 30 kuruşa çıktıysa vatandaş için problemdir.

Poşet 30 kuruş olmuş. Arkadaşlar ben zor zamanlar için bim- a101- şok poşetleri biriktirmiştim. İsteyene 25 kuruştan satabilirim. Ciddi alıcılar dm lütfen.

30 kuruş olmuş, kime %25 zam verdiler? Poşet kadar etmiyoruz la

Bir poşet kadar değerimiz yok bu ülkede. "Poşet 30" kruş olmuş.

Günde 1 Poşet 30*30=9TL Günde 1 Ekmek 30*1.50=450TL 4 Kişilik Ailenin Ekmek ve Poşete Verdiği Para ; 9*30=270 TL 450*30=1350TL 1350+270=1620TL Asgari Ücret :2324TL 2324-1620=704 TL Sorarlarsa Enflasyona Yedirmedik Dersiniz Uyuyan Ülkemi GözYaşları Uyandıracak

Poşet 30 kuruş olmuş. 2. El poşetlerimi sahibindene yükleyecem. Az kullanılmış, tıp öğrencisinden, 4 kiloya kadar dayanıklı. Poşet başında pazarlık olur.

Vatandaşın sırtındaki en sorunlu vergi gelir vergisidir, ardından gıda üzerindeki kdv ve su elektrik doğalgaz gibi harcamalar gelir, poşet 30 kuruş oldu diye cebinizden 1 tüy eksilirken diğer vergilerden tüm tüyleriniz yolunmaktadır. #poşet30 sesiniz önce daha vahime çıksın.

Hem para veriyoruz üstüne birde adamların reklamını yapıyoruz

Poşet 30 kuruşa yükselmiş. Vatandaş için en büyük zam bu olsa gerek yakında isyanlar başlar haber kanallarında son dakika olarak geçilir

Evet 25 kuruş artık işlevsiz olmuştur. Bir poşet bile alamıyorsunuz. Poşet 30 kuruş

Poşet 30 an itibariyle dünyanın en değersiz madeni parası ektedir. Zira poşet bile alamıyorsunuz.
asgari ücere bile bu kadar zam gelmedi poşet 30 kuruş
Poşet 30 kuruş olmuş , poşete zam gelmiş. 25 kuruşken çok primitif eylemler görmüştü bu gözler , daha renkli şeyler bekliyorum bu sene.
Poşetin içine koyduğumuz her ürün zam yemişken,poşet durur mu hiç ? Poşet 30 krş
Asgari ücretliye %15,03 Memura, emekliye %4+4 İşçiye %3+3 POŞETE %22 ZAM Poşet 30 krş olmuş.. 2020 DE POŞETLERE GELDİK..
Poşet 30 kuruş olmuş TASARRUF DİYEREK MİLLETE VERGİYİ DÖŞEYEN POŞET BAKANINA HELAL OLSUN. ZAMLAR YÜZDE 20 MAAAŞA GELİNCE YÜZDE 3 JEST YAPTIM :)
Poşet 30 mu olmuş. Mistir Eko nun dediği gibi bunlar Zam değil Fiyat Ayarlaması üstünde durmaya gerek yok.

Son dakika: Market poşetine de zam geldi! Artık utanma da kalmadı market poşetlerini bile zamcik koymaya başladılar . padişahım çok yaşa :)

Biliyormusunuz? ABD poset 27 kurus Almanya da poset 48 kurus Çin'de poset 30 - 40 kurus İngilterede poset 38 kurus Norveçte poset 66 kurus Yunanistan da poset 55 kurus

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Plastik Poşet Fiyatı #Poşete kaç lira Zam geldi #Poşet fiyatı ne kadar old
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