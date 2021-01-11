Piyasalarda Sert Düşüş Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın Dolar ve Euro'da son durum 11 Ocak Pazartesi 2021

İşte 11 Ocak Pazartesi günü itibariyle güncel altın fiyatları...

Güne 0,00 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %3,07 azalışla 438,21'dan işlem görüyor. Dün en düşük 433,12, en yüksek 452,66 seviyelerini gören Gram Altın, günü 438,61 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 08.01.2021 tarihinde 433,12 ile son bir ayın en düşük, 11.12.2020 tarihinde ise 473,03 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 438,21 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram altın nedir? Gram Altın, 1 gram altın ile temsil edilen değer miktarıdır. Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) tescilli markası olmakla birlikte, 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr olarak, 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın’ın tasarlanması ve çeşitlendirilip üretilmesinin sebebi, para birimleri gibi ayrılarak kullanılmasının kullanımı kolaylaştırmasıdır. Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır? 1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir. Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek; 1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için, 1 gram altın = $50 değerinde olur. Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır. Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak, 1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur. Gram altın yatırımı nasıl yapılır? Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri altın miktarına uygun gramajdaki altını, kuyumcular, bankalar, döviz büroları ve e-ticaret siteleri ve kuyumcuların internet sitelerinden fiziksel altın satın alabilir. Türkiye’de altın alım satımlarında ve altına dayalı sermaye ve para piyasası araçlarında gram altın fiyatı baz alınmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların gram altınlarını nakite çevirmesi çok kolaydır.

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