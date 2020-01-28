Mantı Yap Erken Emekli ol!Evde mantı yapanların ödeyecekleri primler belli oldu Evde tarhana, erişte ve mantı yapan kadınlara sigortada önemli kolaylık

Mantı Yap Erken Emekli ol!

Mantı Yap Erken Emekli ol!Evde mantı yapanların ödeyecekleri primler belli oldu Evde tarhana, erişte ve mantı yapan kadınlara sigortada önemli kolaylık

5510 Numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hukuku 'nun bir Geçici 16 ncı maddesince görev akdiyle herhangi bir patrona tabi olmaksızın sürekli ve para kazandırıcı nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az para ödemesi yaparak kişini istiğine bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık haklarından yararlanma koşulları olmaktadır .

Bu haktan faydalanmak amaçlı vergi dairelerinden evde el sanatları el işi örgü ile uğraşıldığına ait belge alınıp Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi tamamdır .

Bu belgeyi sahip olan ev hanımları aylık 30 gün prim ödemek yerine 2011 yılı için 18 gün, 2012 yılı için 19 gün, 2013 yılı için 20 gün, 2014 yılı için 21 gün, 2015 yılı için 22 gün, 2016 yılı için 23 gün, 2017 yılı için 24 gün, 2018 yılı için 25 gün, 2019 yılı için 26 gün, 2020 yılı için 27 gün, 2021 yılı için 28 gün, 2022 yılı için 29 gün, 2023 ve sonraki yıllar için 30 gün prim ödemesi yaparak her ay 30 gün sigortalılık hizmeti kazanacaklardır.

SGK isteğe bağlı sigortalı kişler ise 30 gün sigortalılık hizmeti için 30 gün üzerinden prim ödemesi yapmak zorundadır . Yapılan bu düzenleme ev kadınları için ciddi bir avantaj sağlamaktadır

Buna göre evde tarhana mantı kete poaça gibi yiyecek yapanlar 2020 yılında; 98,10 * 27* % 32 = 847,58 TL prim ödeyecektir. Şayet tavandan ödeme yapılmak istenirse; 735,75*27* % 32 = 6.356,88 TL şeklinde prim ödemesi gerekir.

Konuyla ilgili mevzuat Şöyle Diyor?

5510 sayılı hukuk geçici 16 ncı hükmünce ; "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde anlatılan "otuz" ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, bu Kanunun 6 ncı hükmünün birinci fıkrasının (ı) bendinde anlatılan "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için "onbeş" olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her sene için bir puan yükseltilir.

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