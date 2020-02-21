Kredi kartı Kullnımında Şok Düzenleme Meclis'ten Geçti !

Kredi kartında Şok Düzenleme Meclis'ten Geçti ! Milyonları ilgilendiren kredi kartı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!

Kredi kartında Şok Düzenleme Meclis'ten Geçti !

Kredi kartında Şok Düzenleme Meclis'ten Geçti ! Milyonları ilgilendiren kredi kartı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!

Kredi kartı kullanan herkesi Çok yakından ilgilendiriyor ! Limit arttırımı Talebi

Yenilikler Barındıran Bankacılık Kanunu ile Bazı hususlarda Farklılık Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda başarılı şekilde karara bağlandı yasalaştı. Bu kanuna göre müşerinin talebi olmadan kart limitinin çoğaltılması na 50 bin liraya kadar para cezası verilebilecek.

Bankacılık Kanunu ile Bazı hükümlerde Değişiklik olmasına Dair hüküm Teklifi, TBMM Genel Kurulunda onaylanarak , yasal oldu.



Ayrıca Bankacılık sistemini dezavantaja sokan hallerin tespit edilen banka çalışanları imza yetkisi geçici olarak yok edilecek.

ATM Kartları ve Alışveriş veya sanal kartlar Yeni Kanunu'nda bulunan idari para cezası tutarları de yenilenmeye ve değişmeye hazırlanıyor..



Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart sahibi kişiler istek te bulunmadıkça kart tutarlarının çoğaltılması durumunda 25 bin tl den başlayarak 50 bin tl ye kadar , muhafaza edici şartlara terslik durumundan 50 bin tlden başlayarak 250 bin tl ye kadar uzanan idari para cezası verilmesi nettir.

Müşteri hakları hükümlerine ters harekete 1 milyon liraya kadar ceza



Merkez Bankası aracılığı ile miktar ya da oranların anlaşıldığı hallerde , söz konusu miktar ve oranlara ters durum oluşturan tutarın 10 katına kadar, finansal piyasalarda manipülasyon ve caydırıcı işlemler olarak kabul edilen işlemlerin tamamını gerçekleştirenlere, fayda sağlanması durumunda sağlanan menfaatin iki katından az bulunmaması üzere, bir önceki sene sonu finansal tablolarında bulunan faiz, kar payı getirileri, alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet getirisi toplamının yüzde 5'ine kadar idari para cezasına çarptırılacak.



Müşteri sırrı"



Bankacılık işlemleri ve bilgileri gereğince müşterilere has olarak bankalarda müşteri ilişkisi oluştuktan sonra gerçekleşen bireysel yada kurumsal şahıslara ait bilgiler"müşteri sırrı" haline olası durumda Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "müşteri sırrı" niteliğindeki bilgiler, bilgi tutma sorumluluğu istisna olan durumlar dışında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat bulunmadan gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara gönderilmeyecek.



Ayrıca bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda karar almaya yetkili olacak.

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