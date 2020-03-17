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Koronavirüs Nedeniyle Kira Alacakları Tüm Yurtta 2 ay erteledi mi?

koronavirüs nedeniyle kira alacakları Tüm Yurtta 2 ay erteledi mi? ABB Kira ödemelerine Erteleme kararı aldı

Koronavirüs Nedeniyle Kira Alacakları Tüm Yurtta 2 ay erteledi mi?
17 Mart 2020 Salı 22:56

Koronavirüs Nedeniyle Kira Alacakları Tüm Yurtta 2 Ay Erteledi mi?

İlk etapta Ankara Büyükşehir Belediyesi, ödemede güçlük çekenler için kira alacaklarını 2 ay erteledigini açıklamıştı Şuan bu proje tüm illerde ilk başta iki ay erteleme şekliyle uygulamaya başlanacağı açıklandı !

17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 takvim senesine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin tahsil edilme zamanları ile bu beyannameler üzerine eklenen vergilerin ödeme zamanları  Nisan ayının  son gününe kadar ötelenmiştir .


Kaynak: Kamu Saati Özel
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