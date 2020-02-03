Kiracılar Yandı İşte Enflasyon Rakamları Açıklandı

Kiracılar Yandı İşte Enflasyon Rakamları !!

2020 Senesini ilk ayı itibariyle sayı enflasyon tutarlarının belirlenmesinin ardından kira rakamıdaki artışlarda kendini belli etti bu ay kiralara yapılacak artış oranı da bariz kesinleşti.

Yeni yılın ikinci ayındada dudak uçuklattı kiraclar şaşkın

Kasım ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak artarken . TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kontrol edildiğinde ise yüzde 14.52 rakamı olarak belirlendi.

Böylece kiralara yapılacak artış tutarı yüzde 14.52 'ye ulaşmış oldu .

İşte kiraya göre artış oranları bununla beraber aylık zamlı kiralar aşağıdadır

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1145 lira

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1259 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1374 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1488 lira

Senenin başında geride bıraktığımız birinci ay itibariyle açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Kasım ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 1 senelik aylık ortalamasını kontrol ettiğimizde ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1145 lira

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1259 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1374 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1488 lira

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1832 lira

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1946 lira

Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2061 lira

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2175 lira

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2290 lira

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