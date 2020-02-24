Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır ? Hangi Yöntemler Kullanılır?

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır ? Hangi Yöntemler Kullanılır?

Mal sahip olan ve evini kiracıya veren tüketiciler kira geliri için o verginin nasıl hesaplandığını ilginç şekilde öğrenmekedir. Ancak öncelikle bu verginin ne olduğuna değinmek şarttır .

Gelir Vergisi Kanunu’nda anlatılan mal ve hakların kiraya dökülmesi yanıtı olarak elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradı şeklinde ifade edilmektedir. Bu kazançların gelir vergisine tabi tutulması ise kira vergisi olarak adlandırılır.

Kira gelir vergisi bahse geçtiğinde , kira dan elde edilen kazanç kişilerin senelik olarak anlaşılan istisna miktarlarının altında kira kazancı elde edilmesi halinde vergiye tabi tutulmaz . 2019 senesi için bu istisna miktarı 5.400 TL olarak bilinmektedir . Bu hususa göre kira geliriniz senelik 5.400 tl den fazla ise kira gelir vergisi ödemek mecburiyetindedir .

Nasıl Hesaplanır?

Kira dan kazancın vergilendirilmesi mevzu olduğunda elde olan gelir miktarı iki ayrı şekilde hesap edilmektedir . Bu yöntemler şu şekildedir :

Götürü Gider Yöntemi

Bu yöntemde yıllık kira tutarı üzerinden, işlem gerçekleştirilen senenin istisna bedeli indirilir ve kalan miktarı %15’i gene kalan miktar üzerinden düşürülür ve bu tutar vergiye tabi tutar şeklinde hesaplanır . Son aşamada da tutara o senenin damga vergisi dahil edilir.

Gerçek Gider Yöntemi

Bu yöntem dahilinde ödeme yapmak isteyen ev sahipleri için hesaplama senelik kira tutarından faturalı tüm ödeneklerin eksilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu şekil ile gayrimenkul satın alınırken verilen kredi faizleri, sigorta masrafları veya idare ödenekleri hesaplamaya eklenmektedir .

Yukarıdaki teknikler ile ev sahipleri tercih ettikleri şekill ile seçim yapmakta özgürdür. Ancak eksilen gider yöntemini terih edenler iki sene zaman geçmemiş se gerçek gider tekniklerini tercih te bulunamazlar .

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kira gelirinin kazanıldığı sene için kira vergisi beyannamesi ödemesi takip eden yıl içerisinde yılın Mart ayının 1’i ile 25’i arasında ödenmektedir . Bu hususa göre verilen beyanname üzerinden hesaplama gerçkleşir gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında bulunmak üzere iki taksitte ödenme yapılması talep edilir .

Bahsedilen verginin ödemesini yapacak olan vatandaşlar aşağıda yer alan kurumlara ödeme yapması gereklidir :