0
0
0
0
13
0
0
0

Kasım Ayının Son Haftasında en çok kazandıran yatırım araçları

Piyasalar kapanırken 22 - 27 Kasım haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Kasım Ayının Son Haftasında en çok kazandıran yatırım araçları
28 Kasım 2020 Cumartesi 23:35

.

Döviz kurlarında;

  • Norveç Kronu (NOK) - %4,84
  • Yeni Zelanda Doları (NZD) - %4,40
  • Avustralya Doları (AUD) - %4,09
  • İsveç Kronu (SEK) - %4,01
  • Güney Afrika Randı (ZAR) - %3,84 artış gösterdi.

Kripto paralarda;

  • Stellar(XLM) - 119,15%
  • Horizen (ZEN) - 81,17%
  • Ripple (XRP) - 71,32%
  • Nano (NANO) - 48,98%
  • Verge (XVG) - 42,18% artış gösterdi.

Emtialarda;

  • Doğal Gaz  - %8,26       
  • Ham Petrol - %7,33
  • Kalorifer Yakıtı - %6,77
  • Brent Petrol - %6,76  artış gösterdi.

Hisselerde ise,

  • Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) - %19,75
  • Parsan Makina Parcalari Sanayi A.Ş. (PARSN) - %16,35
  • Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) - %15,88
  • Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) - %14,93
  • Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) - %13,95 artış gösterdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber