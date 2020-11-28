Kasım Ayının Son Haftasında en çok kazandıran yatırım araçları

Piyasalar kapanırken 22 - 27 Kasım haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
.
Döviz kurlarında;
- Norveç Kronu (NOK) - %4,84
- Yeni Zelanda Doları (NZD) - %4,40
- Avustralya Doları (AUD) - %4,09
- İsveç Kronu (SEK) - %4,01
- Güney Afrika Randı (ZAR) - %3,84 artış gösterdi.
Kripto paralarda;
- Stellar(XLM) - 119,15%
- Horizen (ZEN) - 81,17%
- Ripple (XRP) - 71,32%
- Nano (NANO) - 48,98%
- Verge (XVG) - 42,18% artış gösterdi.
Emtialarda;
- Doğal Gaz - %8,26
- Ham Petrol - %7,33
- Kalorifer Yakıtı - %6,77
- Brent Petrol - %6,76 artış gösterdi.
Hisselerde ise,
- Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) - %19,75
- Parsan Makina Parcalari Sanayi A.Ş. (PARSN) - %16,35
- Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) - %15,88
- Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) - %14,93
- Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) - %13,95 artış gösterdi.
İlgili Galeriler