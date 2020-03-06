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İNG Bank'ta Türkiye'den Çekiliyor

İNG Bank'ta Türkiye'den Çekiliyor

İNG Bank'ta Türkiye'den Çekiliyor
06 Mart 2020 Cuma 14:53

İNG Bank'ta Türkiye'den Çekiliyor

Bloomberg: Şok bir karar açıkladı Bir dev banka daha Türkiye'den çekileceğini  duyurdu

Türkiye'den çekilme haberlerine bir yenisi daha katılmış oldu. Türkiye'nin en büyük 12. bankası olan ING'nin Türkiye birimini satmayı düşündüğünü iddia etti.

Geçen zaman içerisinde Yapı Kredi'nin İtalyan ortağı olan Uni Credit Türkiye'den çıkma kararna varmıştı. Geçen ay Reuters'ta yayınlanan bir haberde HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü açıklamıştı . HSBC dünya tamamında 35 bin kişiyi işten çıkarma kararına varmıştı .

Bloomberg'de bulunan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan kanallara göre ING Türkiye birimini satmaya hazır . Görüşmeler dahilindede Türkiye'li bir rakiple de masaya oturulduğu her an . Satışolacağı ama şuan  için nihai karar henüz oluşmadığı duyuruldu

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar potansiyel alıcılar ile görüşme halinde

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İNG Bankt
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