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İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek?

İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek? Sizin için araştırdığımız özel haberimizde

İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek?
15 Şubat 2020 Cumartesi 00:32

İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek?

İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek? Sizin için araştırdığımız özel haberimizde

Bir ay içerisinde yüzde 20’ye Ulaşan fiyat artışı kaynaklı neredeyse sıfır araç fiyatını bulduğu nu belirten  Bağcı, “senelerdir araç sektörü içerisinde yer alan birisi olarak, bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. 2019 senesinin son ayı  içerisinde sattığımız araçları bugün almak istediğimizde sattığımız rakamlarımızın üzerinde sahip olabiliyoruz. Burada da esnafın gerçek anlamda bir zararı açıkça belirlidir . İkinci el piyasası bir balon oluşturdu, fiyatların şuan ki rakamlarda olup olamayacağını zaman gösterecek” diye paylaştı .

Galericiler için  yetki belgesi alma zamanı 31 Ağustos 2020’ye kadar ötelenirken alım satım dönemi adı verilen uygulamanın bitecek olması galerici esnafınının yüzünü güldürüyor . Son dönemde 0 kilometre araç ta piyasa fiyatlarının çok artması ile birlikte işleri açılan galerici esnafı, yönetmeliğin farklılaşmasıyla beraber 2. el otomobilde güvenilir satış ortamının zemini hazırlanacağı aktarıldı.

Ayrıca ÖTV indirimi, kredi faizlerinin oldukça ciddi manada indirilmesi ve sıfır araçların üretimi sürülmesi ile fiyatların artacağı konusunda beklenti kaynaklı 2019 yılı 12. ayında rekor miktarda  satış yapıldığını belirten Bağcı, son aylar  içerisinde ise ikinci el piyasasında müthiş oranlarda fiyat yükselişi yaşandığını kaydetti.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İKİNCİ EL OTOMOBİL
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