İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek? Sizin için araştırdığımız özel haberimizde
İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek?
İkinci El Otomobilde Piyasası Yükselmeye Devam mı Edecek? Sizin için araştırdığımız özel haberimizde
Bir ay içerisinde yüzde 20’ye Ulaşan fiyat artışı kaynaklı neredeyse sıfır araç fiyatını bulduğu nu belirten Bağcı, “senelerdir araç sektörü içerisinde yer alan birisi olarak, bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. 2019 senesinin son ayı içerisinde sattığımız araçları bugün almak istediğimizde sattığımız rakamlarımızın üzerinde sahip olabiliyoruz. Burada da esnafın gerçek anlamda bir zararı açıkça belirlidir . İkinci el piyasası bir balon oluşturdu, fiyatların şuan ki rakamlarda olup olamayacağını zaman gösterecek” diye paylaştı .
Ayrıca ÖTV indirimi, kredi faizlerinin oldukça ciddi manada indirilmesi ve sıfır araçların üretimi sürülmesi ile fiyatların artacağı konusunda beklenti kaynaklı 2019 yılı 12. ayında rekor miktarda satış yapıldığını belirten Bağcı, son aylar içerisinde ise ikinci el piyasasında müthiş oranlarda fiyat yükselişi yaşandığını kaydetti.
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