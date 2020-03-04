İkinci El Cep Telefonu Şatışları Acayip Arttı!

İkinci El Cep Telefonu Şatışları Acayip Arttı!

Türkiye'de kur etkisi çok sert biçimde kendini belli etti ve ilk etki olarak telefonda kendini bellli etti ayrıca BDDK'nın da elektronik cihaz ödemeleri için taksit sayısının en aza indirgemesi ikinci ele talebi çoğaltırken , yolcu beraberinde oluşan cep telefonu sayısı da yogun bir ilgi kazandı.Birden bire popüler oldu

Başkan Turnacı, "İkinci el cep telefonu pazarının senelik 20 milyon sayıya (12-15 milyar TL) vardığını açıklayarak , artan telefon fiyatlarının tüketicilere ikinci el ürün alımına sevk ettiği açıklandı. ve el yakan sıfır cihazların alınmasının çok güç olduğunun da altını çizdi

İkinci el fiyatlarında yüzde 18 KDV'nin sektöre çok büyük bir zarar verdiğini anlatan Turnacı, "İkinci el telefonu satışa sunduğumuzda yine yüzde 18 KDV ödemek mecburiyetinde . Bu da tüketiciyi zorluyor adeta kayıt dışına yöneltiyor. Devletin senelik kaybı bir milyar liraya mevcut . İkinci el telefonda gelişen olaylar bu kayıt dışı durum aynı zamanda vergi güvenliğini de tehdit ediyor .Şöyleki ikinci el cihazlar içerisindeki bilgiler kişisel veri ihlaline de giriyor

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