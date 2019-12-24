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Hesabı Olanlar Dikkat! O Banka Kapanıyor

Hesabı Olanlar Dikkat O Banka Kapanyor QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak QNB Finansbank, Şube Çalışma Saatleri

Hesabı Olanlar Dikkat! O Banka Kapanıyor
24 Aralık 2019 Salı 08:33

Hesabı Olanlar Dikkat! O Banka Kapanıyor

Hesabının kapatacağı şube sayısının 27 ye çıktığını, şube kapatma operasyonunun 2020'nin ilk aylarında da devam etmesi beklenmektedir. QNB Finansbank Kapatma kararını müşterilere SMS yoluyla bildirildi

 HİÇBİR PERSONEL İŞTEN ÇIKARTILMADI

Bankanın bugüne kadar kapanan şubelerinin hiçbirisinden  personel çıkartmadığı belirtilirken , bir takım söylentilere göre kapatılan şubelerde çalışan personellerin çeşitli şubelere verileceği, şube müdürlerinin ise bölgeler de görevine devam edileceği biliniyor.

BANKA YI 2019 İTİBARİYLE  KATARLILAR SATIN ALMIŞTI

 Bankanın kapatacağı şube sayısının 27 tane olduğu açıklanırken, şube kapatma işlemi 2020'nin ilk aylarında başlanacağı bekleniyor.

Katarlı QNB, 2015 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'taki yüzde 99,81 hisse hakkının hepsi ni 2,75 milyar Euro'ya satın alınmıştır

Bankanın şube kapatma işleminden müşteriler SMS ile bilgi aldılar . Çok sayıda banka  müşterileri  hesap ve diğer banka bilgileri adreslerine en yakın şubeye aktarıldı.

2018'in 3. çeyreğini 1,7 milyar TL net kâr ile kapanış yapan banka, 2019'da net kârlılığını yüzde 12 artırmış net kârını 1,9 milyar TL'ye çıkarmış. QNB Finansbank, bu güne kadar bilançolarını açıklayan bankalar arasında brüt ve net kârını aynı dönemde üst seviyelerde tutan tek banka olarak tarihe geçti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #QNB Finansbank
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