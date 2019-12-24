Hesabı Olanlar Dikkat O Banka Kapanyor QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak QNB Finansbank, Şube Çalışma Saatleri

Hesabı Olanlar Dikkat! O Banka Kapanıyor

Hesabının kapatacağı şube sayısının 27 ye çıktığını, şube kapatma operasyonunun 2020'nin ilk aylarında da devam etmesi beklenmektedir. QNB Finansbank Kapatma kararını müşterilere SMS yoluyla bildirildi

HİÇBİR PERSONEL İŞTEN ÇIKARTILMADI

Bankanın bugüne kadar kapanan şubelerinin hiçbirisinden personel çıkartmadığı belirtilirken , bir takım söylentilere göre kapatılan şubelerde çalışan personellerin çeşitli şubelere verileceği, şube müdürlerinin ise bölgeler de görevine devam edileceği biliniyor.

BANKA YI 2019 İTİBARİYLE KATARLILAR SATIN ALMIŞTI

Bankanın kapatacağı şube sayısının 27 tane olduğu açıklanırken, şube kapatma işlemi 2020'nin ilk aylarında başlanacağı bekleniyor.

Katarlı QNB, 2015 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'taki yüzde 99,81 hisse hakkının hepsi ni 2,75 milyar Euro'ya satın alınmıştır

Bankanın şube kapatma işleminden müşteriler SMS ile bilgi aldılar . Çok sayıda banka müşterileri hesap ve diğer banka bilgileri adreslerine en yakın şubeye aktarıldı.

2018'in 3. çeyreğini 1,7 milyar TL net kâr ile kapanış yapan banka, 2019'da net kârlılığını yüzde 12 artırmış net kârını 1,9 milyar TL'ye çıkarmış. QNB Finansbank, bu güne kadar bilançolarını açıklayan bankalar arasında brüt ve net kârını aynı dönemde üst seviyelerde tutan tek banka olarak tarihe geçti.