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Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor

Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Adıyaman'da konuştu: - "Esnaf mart ayından bu yana zor günler geçiriyor. Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor"

Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor
24 Ekim 2020 Cumartesi 14:53

 Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor

 Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Adıyaman'da konuştu: - "Esnaf mart ayından bu yana zor günler geçiriyor. Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor"

Veli Ağbaba, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemeyi yeterli görmediklerini söyledi.

Partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, 81 ilde CHP milletvekillerinin fabrikaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri, esnafı gezdiğini, esnafın talep ve önerilerini dinlemek üzere kente geldiklerini söyledi.

Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bugün Adıyaman'dayız ve burada esnaflarımızı gezmek için buradayız. Biliyorsunuz esnaflar için yapılandırmalar ile ilgili bir açıklama yaptı AK Parti Grup Başkanvekili. Ancak biz bunları yeterli görmüyoruz. Esnaf haciz nedeniyle borçlarını ödeyemez durumda bir an önce bu borçlara af getirilip faizleri silinip, sicil affı getirilip esnafın krediye ulaşması gerekiyor. Bu yapılandırmanın ise 5 yıl olması gerekiyor. Esnaf mart ayından bu yana zor günler geçiriyor. Hacizleri kaldırıp sicil affı ile beraber esnafın rahatlaması gerekiyor."

Ağbaba'ya CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir eşlik etti.

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