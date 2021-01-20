Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 444,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, cumhuriyet altını da 2.971 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel yatay bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 441,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 444,5 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, cumhuriyet altını da 2.971 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.855 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senato'nun Finans Komitesinde yaptığı sunumda büyük teşvik paketlerine vurgu yapmasının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.