Fuat Oktay: Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay doların yükselişi karşısında diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de etkilendiğini, cari açıkta ise iyileşmeler görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere katıldı.

Oktay, kur dalgalanmaları ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PEK ÇOK ÜLKE GİBİ BİZ DE ETKİLENDİK"

Doların yükselişi karşısında diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de etkilendiğini söyleyen Oktay, "Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik." ifadelerini kullandı.

"CARİ AÇIKTA İYİLEŞMELER GÖRÜLÜYOR"

İhracat rakamlarına da değinen Oktay, "İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir." dedi.