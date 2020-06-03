Ev Almak İsteyen Özel Sektör Çalışanlarına Müjde Ev alacaklara bir müjde de özel sektörden! 2 yıl ödeme yok 24 ay boyunca ödemesiz Konut Kredisi Hakkında Detaylar..

Ev Almak İsteyen Özel Sektör Çalışanlarına Müjde ! 2 yıl ödeme yok

Ev Almak İsteyen Özel Sektör Çalışanlarına Müjde Ev alacaklara bir müjde de özel sektörden! 2 yıl ödeme yok 24 ay boyunca ödemesiz Konut Kredisi Hakkında Detaylar..

Kamu bankalarının konut kredisi kampanyasına özel sektör de destekleyecağini açıkladı bu alanda gerekli planlamalar da hazır . Özel bankaların başlatacağı kampanyada dikkat çeken husus "ödemesiz dönem" olacak. Vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek ve ödemeler 3'üncü yıl itibaiyle çalışanlardan tahsis edilecek .

Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar verdi. bu karar 3 Haziran tarihi itibariyle başladığı duyuruldu Edinilen bilgilere göre özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj ‘ödemesiz dönem’ şeklinde olacak insanlar sıkboğaz edilmeyecek. bu çok önemli bir hamle detaylı bilgi ve başvurular için özel sektör çalışanları bankaları ile görüşme yapmaları tavsiye edilir

. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor.