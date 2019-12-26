2020'de ilk 3 ay elektriğe zam yok EPDK Başkanı 2020 yılının il 3 ayında elektriğe zam yapılmayacağını bildirdi. EPDK Başkanı Açıkladı! 2020 yılında ilk 3 ay da elektriğe zam yapılmayacağını Bildirdi. EPDK Başkanı Açıkladı! 2020 yılında ilk 3 ay elektriğe doğalgaza zam yapılmayacak!

EPDK Başkanı Açıkladı! 2020 yılında ilk 3 ay elektriğe doğalgaza zam yapılmayacak!

2020'de ilk 3 ay elektriğe zam yok EPDK Başkanı 2020 yılının il 3 ayında elektriğe zam yapılmayacağını bildirdi. EPDK Başkanı Açıkladı! 2020 yılında ilk 3 ay da elektriğe zam yapılmayacağını Bildirdi. EPDK Başkanı Açıkladı! 2020 yılında ilk 3 ay elektriğe doğalgaza zam yapılmayacak!

Günlerdir tartışılan doğalgaz ve elektrik zamları açıklandı. Elektrik ve doğalgaza 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 9.8 zam yapılmış ve duyurulmuştur

EPDK yetkililerinden açıklanan bilgiye istinaden, perakende satış lisansı sahibi 21 elektrik dağıtım şirketi tarafından, kilovatsaat (kWh) bazında, vergi ve fonlar hepsi dahil olarak uygulanan tek zamanlı elektrik satış fiyatları ortalama olarak meskende yüzde 9,81 oranında artarak 35,704 kuruşa çıkmıştı.

ardından ise müjde geldi!

EPDK, henüz 26 Aralık yaptığı görüşme sonrasında yılın ilk ayı 1 Ocak-31 Mart arasında geçerli olacak zam Tarifesini belirledi.ve duyurdu

Yılmaz, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini söyleyen Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" dedi.