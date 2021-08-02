Enflasyon yaz tatili yapmıyor: İlk rakam açıklandı! Enflasyon yaz tatilinde de yükselmeye devam ediyor. Yarın açıkalanacak TÜİK rakamları öncesinde ilk enflayson rakamı İstanbul'dan geldi. İstanbu Ticaret Odası İstanbul'a ilişkin Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonun yükselişi ekonomistlerin beklediği doğrultuda devam ediyor. İşte detaylar...

İstanbul'da temmuz enflasyonu belli oldu

PERAKENDE FİYATLAR % 1,52, TOPTAN FİYATLAR % 3,12 ARTTI

İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,52 ve toptan fiyatlar yüzde 3,12 arttı.

MEMUR VE İŞÇİ ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ

Enflasyon rakamlarını doğrudan maaşları ilgilendiren memur ve işçiler için ise toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu hafta kamuda işçi kesimi için gelecek iki yıllık zam oranlarının netleşeceği sürecin tamamlanması bekleniyor.

Memurlar için ise önümüzde 3 haftalık bir süreç duruyor. Kamuda işçilere yapılacak olan zam hükümetin toplu sözleşemelere bakış açısını ortaya koyacak ve memur ve emekliler için zam miktarının da işareti olarak yorumlanacak.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İKİ KATI ARTTI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,52 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 17,38, toptan fiyatlarda yüzde 27,63 düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK YARIN AÇIKLIYOR

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos 2021 Salı günü (yarın) açıklayacak.

TÜİK 2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (6 AYLIK)

AYLAR (2021) TÜFE ÜFE OCAK 1,68 2,66 ŞUBAT 0,91 1,22 MART 1,08 4,13 NİSAN 1,68 4,34 MAYIS 0,89 3,92 HAZİRAN 1,94 4,01 TEMMUZ TOPLAM 8,18 20,28

SEKTÖRLERE GÖRE DURUM

Perakende fiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,11, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,04, ev eşyasında yüzde 1,26, konutta yüzde 4,67, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,37, gıdada yüzde 1,15 artış kaydederken, giyimde yüzde 3,12 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 3,18, kimyevi maddelerde yüzde 0,90, madenlerde yüzde 1,74, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,93, mensucat grubunda 0,11 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 8,62 arttı. İnşaat malzemeleri grubunda ise değişim yaşanmadı.