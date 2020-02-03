En Çok Kazandıran Meslekler | Hangi Meslekler Çok Para Kazandırır

En Çok Kazandıran Meslekler | Hangi Meslekler Çok Para Kazandırır

Maaşlar, ülkeden ülkeye ve aynı ülke içinde bile şehirden şehire ölçüde büyük ayrılık oluşturabiliyor

Fakat bazı meslekler var ki onlar, dünyanın hemen her yerinde dolgun bir maaşa sahip. İşte o meslekler…

Hangi şehirde yaşarsanız yaşayın hayalinizde dolgun maaşlı bir iş bulunuyorsa , meslek seçiminde bulunurken bu detayı öneme alabilirsiniz! alınan verilerle; Amerika, İngiltere, Almanya ve Kanada’da, durumunda üstünde maaşa sahip olan meslekleri sizin için bir araya getirdik.

Meslek ya da kariyerinizi değiştirmeden önce öncü olup dolgun maaşı bulunan mesleklere bi göz atarak hedefinizi tekrar belirleyebilir . İşte Amerika, İngiltere, Almanya ve Kanada’daki en yüksek maaşlı meslekler:

Anestezist

Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir anestezi uzmanı sene içerisinde 410 bin dolardan fazla para kazanmıyor. Birleşik Krallık’ta bir anestezistin maaşı 275 bin Amerikan dolarına ulaşırken , bu meslek grubuna ait işçiler Almanya’da yuvarlak hesap 300 bin dolar, Kanada’da ise senede 300 bin doların çok üstünde para kazanabiliyor.

Cerrah

En çok para kazandıran meslekler listesinin zirvesinde bulunana bir diğer iş gurubu cerrahlık. Cerrahlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde sene de 396 bin dolar, Kanada’da ülkesinde 310 bin dolar, İngiltere’de 220 bin dolar ve Almanya’da da yuvarlak hesap 248 bin dolar para kazanıyor üstelik iş durumu olarak ta rahat .

Doktor

Doktorluk da listeye giren diğer iş gurubundan . ABD'de yuvarlak hesap 235 bin dolar, İngiltere’de 167 bin dolar, Almanya’da ise 120 bin dolar para alan doktorların Kanada’da maaşları ise senelik ortalama 186 bin dolar tutarında bulunmakta.

Ortodontist

Diş, çene ve ağız tedavisi çene düzeltme işlemi konusunda teşhis ve tedavi eden ortodonti uzmanları, İngiltere’de ülkesinde sene de yaklaşık 327 bin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 295 bin, Almanya’da 192 bin, Kanada’da ise 157 bin dolar para alıyorlar .

Diş Doktoru

Diş doktorları da ortodontistler gibi en fazla para kazandıran iş gurubu arasında bulunuyor . Bir diş hekimi Amerika Birleşik Devletleri’nde senede ortalama 225 bin dolar para almakta iken bu miktar İngiltere’de 135 bin dolar, Almanya’da ise 120 bin dolar olarak . Kanada’da ise bu rakam 180 bin dolar civarında yer alıyor.

CEO

CEO maaşları, çalışılan firmaya göre çok fazla değişmekte beraber , genel olarak piyasaya göre çok fazla bulunduğu tahmin ediliyor. ulaşan bilgiler neticesinde ise , Amerika Birleşik Devletleri’nde görev alan bazı CEO’lar sene de yaklaşık 430 bin dolardan çok para alırken bu tutar Almanya’da 390 bin dolar, İngiltere’de 295 bin dolar, Kanada’da ise 250 bin doları çok fazla geçiyor .

Mühendislik Müdürü

Mühendislik yöneticisi,müdürü olan kişiler Amerika Birleşik Devletleri’nde senede yaklaşıkolarak 156 bin dolar para alırken , İngiltere’de ortalama miktar olarak 136 bin dolar para elde edebiliyor. Bu rakam Almanya’da artış sağlarken 173 bin dolar a ulaşırken , Kanada’da ise mühendislik yöneticileri en tavan 190 bin dolardan da yüksek para alıyorlar.

IT Sistemleri Yöneticisi

IT Yöneticileri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık miktar olarak 133 bin dolar para kazanabiliyorken İngiltere’de bu rakam 78 bin dolar a ulaşıyor ; IT sistemleri yöneticileri, Almanya’da yaklaşık 98 bin dolar, Kanada’da 94 bin dolar şeklinde kazançları düşüyor

Şirket Avukatı

İyi bir şirkette Avukat iseniz , Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık olarak 195 bin dolar, İngiltere’de yaklaşık miktar 160 bin dolar ve Almanya’da yaklaşık 190 bin dolar şeklinde ödeme alıyorlar . Kanada’da mesleklerinin en üst seviyelerinde olan şirket avukatları yaklaşık 130 bin dolar olarak çalıştırılıyorlar.

Pazarlama Müdürü

Almanya’daki bazı pazarlama müdürü ve yönetici vasıfındaki kişiler yaklaşık 115 bin dolar para kazanırken, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pazarlama müdürleri senelik ortalama 102 bin dolar tutarında İngiltere’dekiler 73 bin dolar seviyelerine inerken , Kanada’dakiler ise ortalama olarak 70 bin dolar ödeme alıyorlar .

Hava Trafik Kontrolörü

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hava trafiği kontrolörleri görevlisi kişi senelik ortalama 155 bin dolar, İngiltere’dekiler de 153 bin dolar para kazanabiliyor. Kanada’daki kontrolörler ise senelik ortalama 135 bin dolarlık ödemeye hak kazanıyor .

Havayolu Kaptanı

Hava yolu şirketleri arasında ayrılık göstermekle beraber , deneyimli havayolu kaptanları Amerika Birleşik Devletleri’nde yuvarlak hesap 452 bin dolar para kazanabiliyor. Bu rakam İngiltere’de 238 bin dolar, Kanada’da ise 198 bin tutarında olabiliyor.

Eczacı

Bir eczacı Amerika Birleşik Devletleri’nde 136 bin dolar tutarında , Almanya’da ortalama 90 bin dolar, İngiltere’de ortalama 66 bin dolar civarında para kazanabilirken . Kanadalı eczacıların ise senede yaklaşık 89 bin dolar tutarında para elde ediyor .

Petrol Mühendisi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir kaç petrol mühendisleri senede ortalama 196 bin dolar tutarında para kazanabiliyor. Bu durumca , İngiliz meslektaşları için ortalama 120 bin ve Almanya’dakiler ise ortalama 115 bin dolar miktarında kazanç elde ediyor . Kanada’da ikamet eden bazı petrol mühendisleri ise senede ortalama 150 bin dolar ödeme alıyorlar.

Kıdemli Veri Bilimcisi

Kıdemli veri bilimcilerin senelik ortalama ödemeleri , Amerika Birleşik Devletleri’nde senede 184 bin dolar tutarında Almanya’da ise 145 bin dolar olarak yükselebiliyor . Kanada’da senelik ortalama 128 bin dolar kazancı olan veri bilimcilerin İngiltere’deki meslektaşları ise ortalama 97 bin dolar kazanç elde ederler.

Havacılık Mühendisi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir havacılık mühendisi, senelik ortalama olarak 133 bin dolar maaş elde edebiliyor. İngiltere’deki havacılık mühendisleri ortalama 76 bin dolar, Almanya’dakiler ise 100 bin dolar para kazanabiliyor. Kanada’da 2018 için en çok istek gören mesleklerden nadiri olan havacılık mühendisliğinin senelik Kanada’daki kazancı ise 81 bin dolar civarına ulaşabiliyor .

Bilgisayar Donanım Mühendisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir bilgisayar donanım mühendisi de ortalama 144 bin dolar, Almanya’da 95 bin dolar, Kanada’da ise 88 bin dolar maaş elde ediyor . İngiltere’deki bilgisayar donanımı mühendisleri ise senelik 55 bin dolar maaş alıyor.

Kıdemli Üst Düzey Yazılım Mühendisi

Üst düzey yazılım mühendisleri Almanya ve İngiltere’de senelik ortalama 100 bin dolar maaş elde edebiliyorken , Amerika’da bu miktar 157 bin dolara kadar yükseliyor . Kıdemli yazılım mühendisleri Kanada’da ise senede ortalama 95 bin dolar tutarında kazanç elde edebiliyor.

Üniversite Profesörü

Üniversite profesörleri de en çok iyi maaş alan meslekler guruplarıdır . Bu meslek grubuna ait görevli kişiler Almanya’da ortalama olarak 219 bin dolar, Amerika’da yaklaşık 160 bin dolar, İngiltere’de yaklaşık 125 bin dolar tutarında ödeme hak ediyorlar . Kanada’da ise bazı profesörler ise senelik 133 bin dolar civarında maaş alarak geçim sağlıyorlar.

Yatırım Bankacısı

Yatırım bankacılarının dünya genelinde ortalama ne tutarda ücret kazandığına dikkat çekildiğinde ise bu meslek grubuna ait görevli kişşlerin ; Amerika’da 307 bin dolar, İngiltere’de 243 bin dolar ve Kanada’da ise 155 bin dolartutarında civarında para aldığı biliniyor.

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