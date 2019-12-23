Emeklilere Müjde! İkramiye Ödemeleri Maaştan Önce Ödenecek! Milyonlarca emekli kişiler için 2020 ocak ayı zamlı maaşları bekliyor. Emekliler heyecanla zam oranının belli olmasını istiyor. Emekli maaşı ve yapılacak ikramiye ödemeleri de emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı. Yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi için enflasyon zammı gündemde. Buna göre; toplam ikramiye 2 bin liradan 2 bin 232 liraya çıkabilecek. Emekli maaşları ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler haberimizde!

Emeklilere Müjde! İkramiye Ödemeleri Maaştan Önce Ödenecek!

Milyonlarca emekli kişiler için 2020 ocak ayı zamlı maaşları bekliyor. Emekliler heyecanla zam oranının belli olmasını istiyor. Emekli maaşı ve yapılacak ikramiye ödemeleri de emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı. Yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi için enflasyon zammı gündemde. Buna göre; toplam ikramiye 2 bin liradan 2 bin 232 liraya çıkabilecek. Emekli maaşları ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler haberimizde!

Emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi içerisinde. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim maaş ödemeleri alanların bayram ikramiyeleri için her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam oranından faydalanacak maaşlarında bir artı olabilecektir

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı aralık ayı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak açıklandı

Memurlar çalışırlarken emekli'ye ayrıldıkları sürede ayın 15' inde aldıkları görev maaşları, memurun hizmetini sonraki ayın 14 üne kadar taşımaktadır. Yani 15 Aralık 2019 maaşını alan memurun hizmeti 14 Ocak 2020 ye kadar olan süre olduğundan, emekli memura Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren emekli aylığını ödemeye başlar.

Emekli aylıkları da bir er ay olmak üzere her ay peşin olarak ödendiğinden bu memurun emekli maaşı15 Ocak ile 31 Ocak arası 15 günlük bir aylık, daha sonra 1 Şubat dahil daha sonraki aylarda ise her ay bazında aylık ödeme günü olarak bir aylık sürede emekli aylığı ödenir.

Örnekle, bir memur 16 Aralık itibariyle emekli olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu memurun ilk emekli aylığını 15 Ocak tarihi itibariyle 15 günlük ve 1 Şubat itibariyle de bir aylık ödemeye başlar, daha önce ödeme yapması mümkün sayılmaz.

Emekli ikramiyesi, hesaplanırken memurun emekli maaşı hesabında esas alınan unsurlara göre belirlenerek ödemesi yapılır. Ancak, hem 5434 de hem de 5510 da hesaplanmış olan ikramiyesinin emekliye ödemesi için belirli bir süre beklenmesini gerektiren bir kural bulunmaz.

Emekli ikramiyesinin ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik işlemlerini sonuçlandırma hızına yani işleyişine bağlı bir işlemdir.

Ödemelerin aynı tarihte ödenmesi hususunda net bir bekleme süresi yer almamaktadır.SGK kurumunca işleyişine istinaden ödemeler emekli olmuş kişilerin ilgili bankalarına yapılmaktadır.

Ocak ayı diğeri de Temmuzayları olmak üzere iki farklı dönemde zam yapılacaktır . 2020 yılı itibariyle zam rakamları emeklilerin maaşlarına yüzde 6.06 ile 6.65 arasında zam gelmesi bekleniyor.

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