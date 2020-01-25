Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında KDV Kalkıyor mu ?

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde soğuk havanın etkisinin artırması nedeniyle elektrik ve doğalgaz kullanıcılarının gündemi yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturaları oldu. Ülkemizde elektrik ve doğalgaz kullanıcıları önlem almaya, tasarruf etmeye çalışsa da aylık harcama kalemleri içerisinde faturaların oldukça yüksek gelmesiyle birlikte tüketiciye önemli ölçüd yük olmaya başladı. Sivil toplum kuruluşları, tüketicilerin sesi olmaya devam ediyor ve birlikte ortak açıklama yapan ve elektrik ve doğalgaz faturaların 'temel ihtiyaçlar' içinde olduğunu bildirirken, elektrik ve doğalgazın bir kamu hizmeti olarak sunulmasının esas olduğunu belirtti. Bu kapsamda elektrik ve doğalgaz tüketiminde devlet tarafından alınan katma değer vergisi yüzde 18 olan KDV'nin kaldırılması bu mümkün değil ise yüzde 8'e düşürülmesi öneriliyor. Ayrıca Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve döviz kururunun bir hayli yüksek olması sebebiyle tüketiciler bu durumdan çok aşırıı şekilde etkilendi ve bazı kullanıcılar faturaalrın yüksek gelmesi sebebiyle faturalarını ödeyemedi.

Yapılan açıklamayloa birlikte Tbmm ve milletvekillerinin çalışma yapmasını isteyen Stk'lar ve vatandaşlar. bu indirim uygulamasının sürekli yapılamaması durumunda ise en azından kış aylarında 3 ay boyunca faturaların KDV'den arındırılması talep ediliyor.

Şuan Ülkemizde devletin fatura kullanım tutarları üzerinden aldığı katma değer vergisi Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 18, su için ise yüzde 8 olarak uygulanıyor.

Faturaların genel olarak 5'te 1'i vergiye

Tüketici dernekleri ve Sivil toplum Örgütleri tarafından da sunulan öneriyi bu kez Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de kullanıcıların çok sıkıntılı günler geçirmesi sebebiyle gündeme taşıdı. İnsanlar için Zorunlu ihtiyaç olan elektrik, su ve doğalgazda tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz kullanıcılarının kışı çok zor geçirdiğini faturalarını ödeyemez olduklarını dile getirdi. Palandöken, açıklamasına örnek olarak "Ankara'da kış ayında 4 kişilik bir ailenin ortalama doğalgaz faturasının 500 lira, elektrik faturasının 200 lira, su faturasının ise 100 lira geldiğini düşündüğümüzde, en temel yani zorunlu ihtiyaçların fatura bedeli toplamda 800 lira ediyor. Bu 800 liranın ise yaklaşık 140 lirası yani 5'te 1'i vergilere gidiyor. KDV, ÖTV, enerji fonu, TRT payı, atık su bedeli, Çevre Temizlik Vergisi gibi vergi kalaemleri bu 3 temel faturada birçok kalemdeki vergi ve kesintiler kaldırılmalı. Bu vergilerin kaldırılması, yada belli bir miktar üzerine yani ortalama kullnım üzerine çıkıldığı zaman vergi alınması ekonomik olarak çok sıkınıtılı olduğumuz şu günlerde vatandaşa derin bir nefes aldıracaktır. Hiçbir şey yapılamıyorsa bile en azından kış aylarında bu vergiler, kesintiler kaldırılmalı" dedi.

Ayıca Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal ise bu vergilerin kaldırılması önerisini yıllardır dile getirdiklerini belirtirken, bu kapsamda "Tüketim vergisi dediğimiz KDV'lerin temel ihtiyaçlarda indirimli olması gerekiyor. Ekmekte yüzde 1 olduğu gibi. Temel ihtiyaçlar, evrensel tüketici haklarının başında gelir. Türkiye'nin de bunun altında imzası var. Temel ihtiyaçların karşılanması devlet sorumluluğunda. Kamu, tüketiciyi korumakla yükümlü. Evet burada maliyetler var ama devlet bunu sübvanse edebilir. Tüm kesintilerin eklendiği 'dip toplam' üzerinden bir de KDV alınıyor" diye konuştu.

'Vergi Sistemi yeniden düzenlenmeli'

Türkiye'de Vergi sisteminin yapısının da ekonomik şartlar göz önüne alınarak gerçel yaşam standartları üzerinden yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Koçal, "Pırlanta temel ihtiyaç mıdır? Altın temel ihtiyaç mıdır? KDV'leri yüzde 0. Tezat bir uygulama var. Vergi geliri olacaksa pırlantadan alınsın. Temel ihtiyaçlarda bu kadar yüksek tutulması tüketiciyi rahatsız ediyor" dedi.

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