Dolar ve altını olanlar dikkat! En zorlu iki aya giriliyor

Altın ve dolara yatırım yapanlar önemli bir uyarı geldi. Milliyet'ten Zeynep Aktaş, "Yılın ilk iki ayı tedbirli iyimserlikle geçti. Şimdi zor olan iki aya giriyoruz. Bu dönemde güvenli liman arayışı öne çıkarken dalgalanmalara karşı güçlü hisse senetleri tercih edilmeli." dedi.

Yılın ilk iki ayı tedbirli iyimserlikle geçti. Şimdi zor olan iki aya giriyoruz. Bu dönemde güvenli liman arayışı öne çıkarken dalgalanmalara karşı güçlü hisse senetleri tercih edilmeli



Piyasalar açısından yılın ilk iki ayı tedbirli bir iyimserlikle geçti: Borsa 1.431 - 1.582 arasında dalgalandı. Altının onsu 1.956 dolardan 1.760 dolara kadar geriledi. Dolar kuru 7.51 - 6.90 TL bandında hareket etti. Şubatın sonunda iki aylık toplamda borsa, altın ve dolar kurunda düşüş yaşanırken; gümüş, petrol ve sanayi endeksi yükseldi.



Borsada, altın ve dolarda düşüş yaşanmasına rağmen temkinli de olsa iyimser bir hava hakimdi. Yabancılar üstüste olumlu raporlar yayınladı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti. Görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etti. Dolar kuru için 6.50 hedef fiyatlı birçok yabancı rapor çıktı. Tansiyon çok yüksek değildi. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler izlendi.



PETROL YÜKSELDİ



Ekonomilerin açılacağı beklentisiyle yılın ilk iki ayında en çok petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 55 dolardan 65 dolara çıktı. Yüzde 26 oranında değer kazandı.



SEÇİCİ İYİMSERLİK



Şimdi gözler mart ve nisanda: Enflasyon yükseliyor. Kur yükseliyor. Faiz yükseliyor. Küresel tansiyon yükseliyor. Korku Endeksi (VIX) yükseliyor. Şimdi seçici olma dönemi. Zira korku artıyor. Korkunun arttığı ortamlar en fazla panik yapılan, hatalı işlemlerin gerçekleştiği zamanlardır. Böyle zamanlarda sistemler kilitlenir, işlemler aksar, terslikler üstüste gelir, insanların birbirlerini ve yapılan işlemleri anlamaları zorlaşır. Şubatın son haftasında bunun bir provasını izledik. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yükselişe geçince satışlar gelmeye başladığında önce bunun basit bir geri çekilme olduğu yorumu yapıldı. Sonrasında karamsarlık arttı ve bir anda portföylerde eksi rakamlar görülmeye başlandı. Yatırımcıların pozitif dönemlerde yukarı reaksiyonları artarken negatif dönemlerde aşağı yöndeki reaksiyonları yükseldi.



AŞIRI PRİMLİ HİSSELERDEN UZAK DURULMALI

Piyasalardaki yüksek dalgalanma gösterdi ki mart ayında güvenli limanda olmak riskleri minimize etme olanağı verecek. Hisse senetlerinde BIST 100 dışı şirketlerde aşırı primli hisselerden uzak durmakta yarar var. BIST 30 ve BIST 50 hisselerinde işlem ağırlıkları artırılmalı. Likit ve derinliği yüksek hisseler takip edilmeli. Hisse senetlerinde ortalamalar yakından izlenmeli. Sekiz günlük ortalamalar aşağı kırıldığında 20 ve 50 günlük ortalamaların test edilebileceği öngörüsü ile hareket edilmeli. Ancak sekiz günlük ortalamaların üzerinde hareket sürüyorsa trendde kalmalı.

DOLARDA FİYATLAR DENGELENECEK



Dolar kuru 6.90 TL’ye geriledikten sonra yeniden 7.40’a tırmandı. Hareket henüz bir tepki niteliğinde. Aylık kapanışlara bakıldığında son üç aylık kapanışlar 7.28’in üzerinde. Kurda bir süre daha dalgalanmalar görülebilir ancak sıkı para politikasının sürdürülmesi TCMB’nin riskleri görerek proaktif adımlarına devam etmesi fiyatların dengelen-mesini sağlayacak. Son üç aydaki kapanış fiyatları da göz önünde bulundurularak aşağı marjların yüksek olmayacağı öngörüsü ile hareket edilmeli.



GÜMÜŞÜN PERFORMANSI ALTININ ÜZERİNDE

Yılın ilk iki ayında gram altın yüzde 7 değer kaybederken gram gümüş yüzde 1,43 oranında değer kazandı. Altının onsu son üç ayda 1.892-1.865 ve 1.761 doları gördü. 1.760 seviyesi önemli. İlk iki ayda bu seviyenin altına kaymadı. Ancak düşüş eğilimi daha fazla öne çıktı. 1.760 kırılırsa aşağı yöndeki beklentiler güçlenecek. Bu seviyelerden toparlanmasını beklemekle birlikte kırılması halinde daha alt seviyelerin izlenebileceği göz ardı edilmemeli. Gümüşün onsu ise 26.00-26.48 ve 26.60 dolar seviyelerini gördü. Yıl içerisinde toparlanma eğilimi güçlenebilir.



GÜÇLÜLER VE MAĞDURLAR



Mart ayı ile birlikte kademeli şekilde tedbirlerin gevşetilmesi bekleniyor. Ancak normal hayat için henüz daha erken. Önlemlerin şehir ve bölge bazında farklı şekillerde uygulaması sürecek. Bu dönem pandeminin yayılma hızını gözleme açısından önem taşıyor. Güçlü şirketler ve pandemiden mağdur olarak dip seviyelere gerileyen sektörlerde hareketlenmelerin arttığını görebiliriz.

ŞİRKETLER HİSSELERİNİ TOPLAYABİLİR

Piyasalardaki sert dalgalanmalar gösterdi ki, bir anda hisse senetleri çok dramatik düşüşler yaşayabilmekte. Gördükleri fiyat seviyeleri şirketlerin gerçek değerlerinden uzaklaşmalarına neden olabiliyor. Açıklamalar ise pandemi tedbirlerinde kademeli gevşemelerin geleceği yönünde. Ancak bir süre daha tedbirlerle birlikte yaşam devam edecek. Bu da Şubat sonunda yaşanan dalgalanmaların geçici olmasına olanak verecek. Bununla birlikte aşırı düşüşlerde kimi firmaların geri alım programlarını devreye almaları gündeme gelebilmekte. Hatta önceden açıklamalarla da hissenin desteklenmesi olabilmekte.



Ocak ayının ikinci yarısından bu yana fiyatı gevşeyen Şişe Cam’ın geri alım için harekete geçtiği gözleniyor. Firma, 26 Şubat günü yaptığı açıklamada hissenin şirketin gerçek değerini yansıtmadığını belirtirken geri alım için ayrılan tutarın 1.2 milyar TL olduğunu duyurdu.

KAYNAK: MİLLİYET