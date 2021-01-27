Dolar kurunda son operasyon! Ucuzdan alıp gidecekler Dolar kurunda son operasyon! Ucuzdan alıp gidecekler

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Merkez Bankası’nın son faiz kararından sonra dolar kuru 7.30 – 7.40 TL banında hareketlerine devam ediyor. Kurdaki son durumu Yeniçağ Gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut kendi Youtube kanalı için çektiği videoda anlattı.

DOLAR OPERASYONU BAŞLADI

Dolar kuru ile ilgili beklentilerini ifade eden Evren Devrim Zelyut “Kurtlar dolarda operasyon yapıyor” başlıklı videosunda yeni bir dolar yükseliş hareketinin her an başlayabileceğini ifade etti.

Beklediği dolar yükseliş hareketlerini iki göstergeyle ortaya koymaya çalışan Zelyut “ Geçtiğimiz hafta küresel piyasalara baktığımız zaman ABD’de Türkiye yatırım fonundan çok sert satışlar görmüştük. Bu bizim için birinci sinyali oluşturmuştu. İkinci sinyalde son üç gündür Borsa İstanbul’a baktığımız zaman burada öncelikle bankacılık sektörünün başı çektiği satışlarla karşı karşıyayız ki bu da bize ufaktan ufaktan bir operasyonun döndüğünü gösteriyor.” dedi.

TÜRKİYE'DEN KARLARINI ALIP GİDECEKLER

Meydana gelen bu olaylara neden kurt operasyonu dediğini de açıklayan Zelyut “ Kurtların sürüler haline ve çok akıllıca hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Nedir olay işin espirisi şu; Kurt sürüsünün vahşi yaşamda yaptıklarıyla finansal piyasalarda kurt yatırımcıların yaptıkları birebir aynı onlar da bir takım hedefler doğrultusunda korku yayıyor. O hedefe yatırımcıları yönlendiriyor. Yatırımcıları aynen kurtların uzun süre takipleri gibi yoruyorlar ve yorduktan sonra da dolarları bozdurduktan sonra çok büyük karlar elde ediyorlar” diye konuştu

Zelyut tarafından kurt sürüsü olarak tabir edilen bu sermaye sahiplerinin vatandaşın elindeki dolara göz diktiği belirtilirken bu ‘kurt sürüsü’nün ufak yatırımcıyı bıktırıp elindeki doları ucuza kapma derdinde olduklarını açıkladı

Büyük sermaye sahiplerinin Türkiye’ye gelerek çok büyük kar elde edeceklerini ifade eden Zelyut yapılan operasyon hakkında rakamlar verdi

Zelyut 100 milyon doları olan bir sermayenin ABD’deki aylık tahvil faizinde kalarak 3 ayda 228 bin dolar kar elde edeceğini belirtirken bu sermayenin Türkiye’ye gelmesiyle kazancın mevcut kur ve faizle 4 milyon 204 bin dolar olacağını ileri sürdü.



Bu sermaye sahiplerinin faizden yeteri kadar karı elde ettikten sonra düşen dolar kuruyla birlikte tekrar ülkeyi terk edeceğini söyleyen Zelyut sıcak paranın ülkeden çıkmasıyla dolar kurunun yeniden yükseleceğini iddia etti.