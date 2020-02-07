Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki düzelmenin yaza doğru vatandaşın cebinde iyileştirme olacağına değindi.

Yemin dizisinde Reyhan'ı Özge Yağız Kimdir? Boyu Kaç?, Özge Yağız kimdir nereli ve kaç yaşında?, Sevgilisi var mı? İşte Yemin Dizisi sevilen oyuncusunun tüm hayat hikayesi, Hakkında merak edilenler haberimizde... İşte sosyal medyada '' özgeyağızçokgüzelsin '' etiketi ile TT olan ünlü oyuncu Özge Yağız fotoğrafları ile sizlerle