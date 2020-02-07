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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki düzelmenin yaza doğru vatandaşın cebinde iyileştirme olacağına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki düzelmenin yaza doğru vatandaşın cebinde iyileştirme olacağına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki düzelmenin yaza doğru vatandaşın cebinde iyileştirme olacağına değindi.
07 Şubat 2020 Cuma 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki düzelmenin yaza doğru vatandaşın cebinde iyileştirme olacağına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri  ile buluştu.

Milletvekillerinin alanlarındaki problemleri dinleyen Cumhurbaşkanı , ekonomide yaşanan süreci de kaleme aldı.

BÜROKRASİDEN ŞİKAYET EDEN MİLLETVEKİLLERİNE ;

Bazı Vekiller devlet yönetiminden yakınması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engel olanlar bulunuyor ise bu konuda gereken yapılsın" talimatında bulundu .

"VATANDAŞIN CEBİNE YAZA DOĞRU..."

Ekonomik  alanda yaşanan duruma da değinen Cumhurbaşkanı , "Ekonomideki düzelmeler ve alınan tedbirler, vatandaşın cüzdanına yaza mevsiminde yansıtıacak " dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Cumhurbaşkanı #ekonomi iyileştirmesi
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