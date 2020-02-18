Corona virüs Vurdu !! Dev banka HSBC 35 bin kişiyi işten Çıkarıyor!

Corona virüs Vurdu !!Dev banka HSBC 35 bin kişiyi işten Çıkarıyor!

Hong Kong’da uzun zamandır devam eden protestolar ve Çin’de meydana gelen corona virüs hastalığı kaynaklı çok zor günler yaşayan banka, 4,5 milyar dolarlık da tasarrufa oluşturmaya hazırlanıyor . Banka, kârının büyük bölümünü Asya’daki operasyonlarından kazanıyordu !

Dev bankanın CEO'su Noel Quinn, önümüzdeki üç sene boyunca 35 bin kişiyi işten çıkarmayı uyarladıklarına değindi. HSBC' nin , Türkiye'den de ellerini çekmeye hazırlandığı belirtilmiştir.

Bloomberg’e Röpörtaj yapan CEO Quinn, üç sene boyunca tüm banka kapsamında görevlendirilmiş çalışan sayısını 235 binden 200 bine indirdiklerine değindi.

İşten çıkarılacak kişi sayısı, bankadaki toplam çalışan sayısının yüzde 15’ini kapsıyor.

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Quinn, 2019 senesi bilançosuna dair gerçekleştirilen basın toplantısı kapsamında , bazı operasyonlarının makul bir getiri sağlamadığını ve bu sebeple getiriyi çoğaltmak için bir plan yaptıklarına da değindi.

İşten çıkarmaların ve tasarrufların ilkelerinin Tüm Ülkeleri kapsayacağı belirtilmektedir.

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