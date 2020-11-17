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Citibank, koronavirüs aşısının dolara değer kaybettireceği görüşünde

Citibank, yaptığı araştırma sonucuna dayanarak koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesiyle doların, 2021'de yüzde 20 değer kaybedeceğini belirtti.

Citibank, koronavirüs aşısının dolara değer kaybettireceği görüşünde
17 Kasım 2020 Salı 14:38

Amerika'nın en büyük ve en köklü bankalarından biri olan Citibank, doların geleceğine ilişkin detaylı bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre koronavirüs salgınına çare olması beklenen aşılar, rezerv para birimi doları da dolaylı yoldan olumsuz etkileyecek.

DÜŞÜŞ TRENDİ HIZLANACAK

Merkezi ABD'de bulunan ve dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Citibank'ın araştırma raporunda, "Güvenilir ve geniş kitleler tarafından ulaşılabilir aşılar piyasaya sürüldüğünde, doların yapılsal olarak aşağı yönlü trendinin katelize olacağını düşünüyoruz. Bu noktadan yola çıktığımızda, doların düşüş trendinin hızlanması ve 2021'de yüzde 20'ye kadar değer kaybı bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Citibank, koronavirüs aşısının dolara değer kaybettireceği görüşünde #1

YENİ GELİŞTİRİLEN AŞININ BÜYÜK ORANDA BAŞARILI OLMASI BEKLENİYOR

Aşı şirketi Modernai dün yaptığı açıklamadai koronavirüse karşı yüzde 94,5 oranında etkili bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Geçen hafta da ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BionTech'in geliştirdiği RNA bazlı aşının yüzde 90 oranında başarı sağladığı bilgisi paylaşılmıştı.

YAYGIN DAĞITIM VE GEVŞEK PARA POLİTİKASI

Citibank'ın araştırmasında doların yaşayacağı kaybın, aşının yaygın dağıtımı ve devam etmekte olan gevşek para politikası nedeniyle olacağı vurgulanıyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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