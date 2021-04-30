Cante ne zaman borsada işlem görecek? Cante Çan 2 borsa kodu nedir? Halka arz sonuçları...

Doğum borçlanması, çalışan annelerin SGK sisteminden uzak kaldıkları dönemlere dair geriye dönük prim ödemesi yapmasına imkan tanır. Sigortalılık türüne bakılmaksızın tüm annelere doğum borçlanması hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak için kadınların belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Doğum borçlanması ile kadınlar, her doğum yaptıkları çocuk için prim ödemesi yapabilirler. Öncelikle, İş Kanununa göre kadınların çalışma hayatında eşit tutulması, ayrımcılığa tabi tutulmaması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5'nci maddesinde belirtildiği üzere işveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya hamilelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.