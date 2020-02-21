Borclu Kişilere müjde ! Her 100 bin TL'nin 40 bini silinecek

Borçlu Kişilere müjde ! Her 100 bin TL'nin 40 bini silinecek

Vergi borcu ve cezalarıyla alakalı yargısal süreçten cayan mükellef, 100 bin liralık vergi cezasının 40 bintl sinin silineceği konusunda bilgi paylaştı.

Tebliğe göre, indirimden yararlanmak için, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin, dava konusu edilen vergi ihbarnamesini hazırlayan vergi dairesine getirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Sunulan dilekçede dava konusu vergi veya vergi cezalarının tümü adına kanun yolundan cayıldığının açıkca sunulması da şartlar içerisinde . Kanun yolundan cayılan her bir karar için ayrı ayrı dilekçe sunulması mecburidir.

Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin yok edilmesi halinde borcun yüzde 60’ı mutlaka ödenmesi gerekecek , verginin kalan yüzde 40’ı terkin edilecek, bu verginin onaylanması durumunda ise verginin tamamı yansımış olacak .

Vergi ve yeni torba yasadaki bu madde kapsamında özetleyecek olursak;budurumun oluşturacağı haller vergi kaybı cezasının yok edilmesi halinde , verginin yüzde 60’ı yansıyacak verginin kalan yüzde 40’ı ve vergi ziyaı cezası ise yok edilmiş kaldırılmışolacaktır .

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