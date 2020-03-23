Benzinin Saltanatı 5 Günmü Sürecek ? Motorin ve Lpg'ye Nezaman İndirim Gelecek?

Korona virüsü sebebi ile ham petrol fiyatlarında birbiri peşine uygulanan indirimler Türkiye genelinde benzin fiyatlarını motorin fiyatlarının altına indirdi

Daha önceden indirimler esnasında da motorin birkaç ilde benzinden çok pahalı bir hal almıştı. Önceki gün gelen 51 kuruşluk ikinci indirimle benzinin litresi İstanbul'da 5.47 kuruşa inecek , 5.64 liraya satılan motorinden bile daha az olacak .

Corona virüsü sebebi ile petrol tüketiminin dünya nın tamamında azalması, bunun yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üretim rekabeti petrol fiyatlarını hızla indirmişti.

Ham petrol fiyatlarındaki çok hızlı düşüş, Türkiye'de doların seyri ile bağlantılı şekilde pompa fiyatlarına aksedildi .

İndirimlerin etkisiyle yılbaşından bu tarafa Türkiye'de benzin fiyatları 1 tl 52 kuruş, motorin fiyatları ise 88 kuruş olarak tesbit edildi.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası ait yetkili çarşamba zamanından başlayarak motorinde 21 kuruşluk indirim yapılabileceğini belirtirken, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yetkilileri ise motorinde indirim olmasını beklediklerini ancak benzinde pazartesi zamanı 7 kuruş civarında bir çoğalış olabileceğini anlattılar

MOTORİN DÜNYADA PAHALI

Türkiye'de motorinden daha düşük tutarda ÖTV alınarak aradaki fark motorin lehine çevriliyordu. Dünyada da motorin fiyatı oldukça yüksek

Ancak en son yapılan indirimler motorine ÖTV ile gerçekleşen avantajı yok etti. ÖTV'deki 47 kuruşluk fark, yüzde 18'lik KDV de üzerine koyulunca 56 kuruşa uzandı.

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