Benzin son indirimle motorinden ucuz hale geldi. Ancak sektör önümüzdeki hafta benzine zam, motorine indirim bekliyor Benzinin Saltanatı 5 Günmü Sürecek ? Motorin ve Lpg'ye Nezaman İndirim Gelecek?
Benzinin Saltanatı 5 Günmü Sürecek ? Motorin ve Lpg'ye Nezaman İndirim Gelecek?
Benzin de en son indirimle birlikte motorinden çok uygun cazip bir hal aldı. Ancak sektör önümüzdeki hafta benzine zam, motorine indirim olması bekleniyor
Daha önceden indirimler esnasında da motorin birkaç ilde benzinden çok pahalı bir hal almıştı. Önceki gün gelen 51 kuruşluk ikinci indirimle benzinin litresi İstanbul'da 5.47 kuruşa inecek , 5.64 liraya satılan motorinden bile daha az olacak .
Corona virüsü sebebi ile petrol tüketiminin dünya nın tamamında azalması, bunun yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üretim rekabeti petrol fiyatlarını hızla indirmişti.
İndirimlerin etkisiyle yılbaşından bu tarafa Türkiye'de benzin fiyatları 1 tl 52 kuruş, motorin fiyatları ise 88 kuruş olarak tesbit edildi.
İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR
MOTORİN DÜNYADA PAHALI
Türkiye'de motorinden daha düşük tutarda ÖTV alınarak aradaki fark motorin lehine çevriliyordu. Dünyada da motorin fiyatı oldukça yüksek
Ancak en son yapılan indirimler motorine ÖTV ile gerçekleşen avantajı yok etti. ÖTV'deki 47 kuruşluk fark, yüzde 18'lik KDV de üzerine koyulunca 56 kuruşa uzandı.
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